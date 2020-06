اولین تصویر رندر از گلکسی واچ ۳ منتشر شد

مدتی قبل تعدادی تصویر منتسب به ساعت هوشمند گلکسی واچ ۳ منتشر شد که البته جزییات طراحی این گجت را به خوبی نشان نمی‌دادند. اما حالا به لطف انتشار نخستین رندر رسمی، می‌توانیم با خیال راحت به جزییات طراحی این گجت بپردازیم. این تصویر توسط Evan Blass منتشر شده که در زمینه‌ی افشای رندرهای انواع گجت‌ها ید طولایی دارد.

این تصویر مربوط به مدل ۴۵ میلی‌متری است که از بدنه مبتنی بر فولاد ضد زنگ بهره می‌برد. همچنین می‌توانیم سنسور مربوط به پایش ضربان قلب و بند چرمی این ساعت هم مشاهده کنیم. این ساعت هوشمند مانند نسل قبلی خود، از حاشیه چرخان فیزیکی بهره می‌برد که این ویژگی طرفداران زیادی دارد. در سمت راست بدنه هم دو دکمه توجه را جلب می‌کنند.

همچنین طبق اطلاعاتی که در بخش پشتی گلکسی واچ ۳ قرار گرفته، باید انتظار بهره‌گیری از چیپ GPS، مقاومت در برابر نفوذ آب تا فشار ۵ اتمسفر و بهره‌گیری از شیشه محافظ گوریلا گلس DX را داشته باشیم. در ضمن ظاهرا با واچ‌فیس جدیدی مواجه خواهیم شد که ساعت را به‌صورت آنالوگ نمایش می‌دهد و در عین حال حاوی بخش‌هایی برای نمایش میزان شارژ، وضعیت آب‌وهوا و تعداد قدم‌های برداشته شده است.

طبق اطلاعات فاش شده، مدل ۴۵ میلی‌متری این ساعت از نمایشگر ۱.۴ اینچی سوپر امولد بهره می‌برد و مدل ۴۱ میلی‌متری مبتنی بر نمایشگر ۱.۲ اینچی است. علاوه بر این باید به ۱ گیگابایت حافظه رم، ۸ گیگابایت حافظه داخلی و سیستم‌عامل تایزن هم اشاره کنیم.

در نهایت نباید باتری ۲۴۷ و ۳۴۰ میلی‌آمپر ساعتی مدل‌های ۴۱ و ۴۵ میلی‌متری را از قلم بیندازیم. اگرچه در این تصویر اثری از اسپیکر دیده نمی‌شود، ولی ظاهرا گلکسی واچ ۳ از چنین مشخصه‌ای بهره می‌برد.

