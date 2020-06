محل عجیب قرارگیری دوربین سلفی در جدیدترین رندر گلکسی فولد ۲

پیش‌تر در گزارش‌ها داشتیم که قرار است پرچمدار جدید و تاشوی سامسونگ یعنی گلکسی فولد ۲، دارای بریدگی و حفره به صورت همزمان در داخل نمایشگر باشد که کمی عجیب به نظر می‌رسید. حالا اما رندر جدیدی از این گوشی منتشر شده که نشان می‌دهد سامسونگ گلکسی فولد ۲ تنها دارای یک دوربین سلفی در نمایشگر داخلی خودش است که آن‌هم در داخل یک حفره و در مکانی عجیب قرار گرفته است!

این تصاویر رندر را حساب کاربری Ice Universe در توییتر منتشر کرده که سابقه درخشانی در لو دادن اطلاعات گوشی‌های معرفی نشده دارد. همانطور که شاهد هستیم، دوربین سلفی در بالا و در بخش میانی سمت راست نمایشگر قرار گرفته است و در نگاه اول، جای عجیبی دارد. اما باید بگوییم درواقع این جای‌گیری دوربین سلفی، قابل درک هم هست. درواقع اگر آن را با نسل اول گلکسی فولد مقایسه کنیم، جای دوربین سلفی عملا تغییری نکرده است.

مشکل اینجاست که در گوشی مثل گلکسی فولد نمی‌توان دوربین سلفی را در وسط نمایشگر داخلی قرار داد زیرا پشت آن اجزای لولا قرار می‌گیرند و جایی برای دوربین سلفی وجود ندارد. قرار دادن آن در گوشه‌ سمت راست هم به دلیل قرار گیری در پشت دوربین‌های اصلی و کمبود جا برای دوربین سلفی، امکان‌پذیر نیست.

قرار دادن آن در سمت چپ هم دوباره با نمایشگر و دوربین سلفی بیرونی گلکسی فولد ۲ تداخل ایجاد می‌کند. درواقع می‌توانیم بگوییم اصلی‌ترین دلیل برای انتخاب چنین جایی برای دوربین سلفی داخلی، کمبود جا و فضا در داخل گوشی است و اگر سامسونگ می‌خواست به ظاهر اهمیت بدهد و آن را به یکی از گوشه‌ها منتقل کند، در نهایت گلکسی فولد ۲ بیش از حد ضخیم می‌شد.

از همین رو محل قرارگیری آن، منطقی‌ترین جایی است که می‌شد دوربین سلفی داخلی را قرار داد. البته که از نظر توازن در طراحی، احتمالا بسیاری با محل این دوربین مشکل خواهند داشت اما در هر صورت و با تکنولوژی امروز، این بهترین نتیجه‌ای است که می‌توان دریافت کرد.

سال آینده قطعا سامسونگ سراغ طراحی تمام صفحه خواهد رفت و از آن‌جایی که چند سالی است روی تکنولوژی دوربین سلفی در زیر نمایشگر کار می‌کند، ممکن است این دوربین سلفی را دیگر نبینیم و در زیر نمایشگر مخفی شود.

همچنین گلکسی فولد ۳ که سال بعد باید انتظار آن را بکشیم، احتمالا نمایشگر بسیار مقاوم‌تری خواهد داشت چراکه سامسونگ به تازگی با شرکت Corning، شرکت سازنده گوریلا گلس، همکاری خود را آغاز کرده تا پوشش‌های مقاوم‌تری برای نمایشگرهای تاشو بسازند.

گلکسی فولد ۲ احتمالا با اسنپدراگن ۸۶۵ همراه است

البته قرار نیست گلکسی فولد ۲ گوشی هیجان‌انگیزی نباشد. این گوشی در مرحله اول قرار است از پردازنده اسنپدراگن ۸۶۵ استفاده کند که سریع‌تر از نسل قبلی است. همچنین پوشش پلاستیکی نمایشگر داخلی آن هم با Ultra-Thin Glass که در گلکسی Z فلیپ دیده بودیم جایزیگن می‌شود. در مورد نمایشگرهای این گوشی هم باید بگوییم که گفته شده هم نمایشگر بیرون و هم نمایشگر داخلی، بزرگ‌تر از قبل خواهند شد و احتمالا صفحه نمایش داخلی گلکسی فولد ۲ از نرخ تجدید ۱۲۰ هرتز هم بهره می‌برد.

دوربین‌های این گوشی در بخش پشتی هم قرار است بهتر شوند که احتمالا در این زمینه، شاهد دوربین‌های گلکسی اس ۲۰ خواهیم بود. گزارش شده که ماه آینده سامسونگ گلکسی فولد ۲ معرفی می‌شود اما فروش آن تا ماه سپتامبر آغاز نخواهد شد. عرضه این گوشی به صورت محدود خواهد بود چراکه مشکل خط تولید با وجود پاندمی ویروس کرونا، موضوعی تکراری برای شرکت‌های تکنولوژی در سال ۲۰۲۰ است. شما درباره گلکسی فولد ۲ چه فکر می‌کنید؟

منبع: phoneArena

