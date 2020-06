ماه پیش بود که شرکت ریلمی گوشی X3 SuperZoom را معرفی کرد. حالا امروز این شرکت نسخه معمولی از این گوشی را با نام ریلمی X3 معرفی کرده که همانطور که از تغییر اسم پیداست، دیگر خبری از ماژول دوربین پریسکوپی در این گوشی نیست و به جای آن، یک دوربین تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی معمولی جایگزین شده است.

تفاوت بعدی در بخش دوربین‌های سلفی است که حالا ریلمی X3 دوربین ۳۲ مگاپیکسلی اصلی برای سلفی گرفتن را با یک سنسور ۱۶ مگاپیکسلی جایگزین کرده است. دوربین ۸ مگاپیکسلی اولترا واید هم همچنان در این گوشی حضور دارد و این دو دوربین در یک طراحی قرص مانند در داخل نمایشگر قرار گرفته‌اند. جدا از تفاوت دوربین‌ها، دیگر بخش‌های ریلمی X3 با ریلمی X3 SuperZoom تفاوتی ندارد.

این یعنی در جلوی این گوشی همچنان شاهد نمایشگر ۶.۶ اینچی IPS LCD با رزولوشن فول‌اچ‌دی‌ پلاس هستیم. همچنین این پنل نرخ تجدید ۱۲۰ هرتزی دارد. سنسور اثر انگشت هم از آن‌جایی که نمی‌تواند در زیر نمایشگر LCD قرار بگیرد، در لبه سمت راست دستگاه دیده می‌شود و با دکمه پاور ادغام شده است.

دوربین اصلی این گوشی همچنان سنسوری ۶۴ مگاپیکسلی دارد و در کنار آن، یک دوربین ۸ مگاپیکسلی اولترا واید، یک دوربین دو مگاپیکسلی برای سنجش عمق میدان در عکس‌های پرتره و یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی تله‌فوتو با قابلیت زوم اپتیکال دو برابری قرار گرفته است.

پردازنده گوشی هم بهترین پردازنده پارسال یعنی اسنپدراگن ۸۵۵ پلاس است که در کنار آن، ۶ یا هشت گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی از نوع UFS 3.0 قرار گرفته است. این گوشی با اندروید ۱۰ و رابط کاربری Realme UI عرضه می‌شود. باتری آن هم ظرفیت ۴۲۰۰ میلی‌آمپری دارد که با شارژر سریع ۳۰ واتی خود شارژ می‌شود.

ریلمی X3 در رنگ‌های آبی و سفید عرضه خواهد شد و مدل پایه با رم ۶ گیگابایتی، ۳۳۰ دلار و مدل بعدی با رم ۸ گیگابایتی نیز حدود ۳۴۳ دلار قیمت دارند. هر دو گوشی هم از پنج روز دیگر به بازار عرضه می‌شوند.

