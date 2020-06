تا به امروز اطلاعات زیادی از دو مدل گلکسی نوت ۲۰ لو رفته است و تقریبا دیگر می‌دانیم با چه محصول‌هایی روبرو خواهیم بود. حالا حساب کاربری Ice Univerce که سابقه درخشانی در لو دادن اطلاعات گوشی‌های سامسونگ پیش از معرفی آن‌ها دارد، تصاویری از یک قاب محافظ برای گلکسی نوت ۲۰ پلاس منتشر کرده که جزئیات طراحی این گوشی را به خوبی نشان می‌دهد.

آنطور که این عکس‌ها نشان می‌دهند، پنج حفره در ماژول دوربین این گوشی وجود خواهند داشت. احتمالا سه تا از آن‌ها شامل دوربین‌های اصلی، اولترا واید و تله‌فوتو می‌شوند و دوتای دیگر هم به فلش LED و سنسور ToF اختصاص داده شده‌اند. البته پیش‌تر در خبرها داشتیم که سامسونگ می‌خواهد سنسور ToF را از گلکسی نوت ۲۰ حذف کند؛ باید ببینیم در نهایت این اتفاق خواهد افتاد یا خیر.

در عکس‌های دیگر شاهد بخش پایینی این قاب محافظ هم هستیم که چهار حفره دیگر هم در این قسمت دیده می‌شوند. طبیعتا بلندگو، میکروفون اصلی پورت USB-C و جایگاه S Pen در این بخش قرار دارند اما نکته قابل توجه این است که قلم لمسی S Pen از سمت راست به سمت چپ گوشی منتقل شده است.

دلیلی که شاهد جابه‌جایی محفظه S Pen هستیم احتمالا مربوط به سخت‌افزار داخلی دکمه‌های پاور و کم و زیاد کردن صدا است که حالا هر دو در سمت راست قرار گرفته‌اند. جدا از این موارد، با توجه به شکل کلی این قاب محافظ، می‌توانیم بگوییم که خانواده گلکسی نوت ۲۰ طراحی باکسی شکل خواهد داشت و از همین حالا از این نظر شبیه به آیفون ۱۲ هم خواهد بود. شاید بتوان گفت ترند جدید طراحی‌های گوشی در سال جاری، باکسی و جعبه‌ای شدن طراحی گوشی‌ها باشد. شما درباره این تصاویر و البته گلکسی نوت ۲۰ چه فکر می‌کنید؟

