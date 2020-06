در ابتدا اعلام شد که تمام گوشی‌های خانواده آیفون ۱۲ از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کنند اما همچنان در بسیاری از کشورهای جهان، زیرساخت‌های شبکه ۵G آماده نشده است. حالا بر اساس یک گزارش جدید، باید انتظار معرفی دو مدل ۴G گوشی‌های آیفون ۱۲ را هم داشته باشیم.

در این رابطه، مدتی قبل خبری منتشر شد که طبق آن، فقط ارزان‌ترین مدل آیفون ۱۲ به صورت ۴G هم عرضه می‌شود. اما ظاهرا با دو مدل ۴G از این خانواده روبرو خواهیم شد که قرار است مدل ۴G آیفون ۱۲ با قیمت پایه ۵۴۹ دلار و مدل ۴G آیفون ۱۲ مکس با قیمت پایه ۶۴۹ دلار معرفی شود.

روی هم رفته به نظر می‌رسد آیفون ۱۲ با نمایشگر ۵.۴ اینچی، آیفون ۱۲ مکس با نمایشگر ۶.۱ اینچی، آیفون ۱۲ پرو با نمایشگر ۶.۱ اینچی و آیفون ۱۲ پرو مکس با نمایشگر ۶.۷ اینچی معرفی خواهند شد. در رابطه با مدل ۵G آیفون ۱۲ هم گفته می‌شود با قیمت پایه ۶۴۹ دلاری به دست مشتریان می‌رسد.

اگر عرضه ۶ مدل آیفون ۱۲ کمی عجیب به نظر می‌رسد، باید به گزارشی اشاره کنیم که ماه‌ها قبل از طرف یکی از افشاگران منتشر شده است. در آن گزارش آمده که اپل در مجموع ۶ مدل آیفون ۱۲ روانه‌ی بازار می‌کند که شامل ۲ مدل ۴G خواهد بود و یکی از آن‌ها از نمایشگر LCD بهره می‌برد.

تمام مدل‌های ۵G خانواده آیفون ۱۲ از تراشه A14 Bionic بهره می‌برند و مجهز به نمایشگرهای اولد هستند. همچنین گفته می‌شود گوشی‌های آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ مکس مجهز به دوربین دوگانه خواهند بود ولی دو مدل پیشرفته‌تر این خانواده از دوربین سه‌گانه به همراه سنسور LiDAR بهره می‌برند.

علاوه بر این، برای دو مدل گران‌تر باید انتظار بهره‌گیری از نمایشگر ۱۲۰ هرتز و باتری‌های بزرگ‌تری را داشته باشیم. در هر صورت اگر اپل واقعا می‌خواهد ۶ مدل آیفون ۱۲ را معرفی کند، پس کاربران حق انتخاب زیادی خواهند داشت و از قیمت ۵۴۹ تا ۱۴۰۰ دلار می‌توانند دست به انتخاب بزنند.

