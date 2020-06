با توجه به اینکه جدیدترین گوشی میان‌رده وان‌پلاس به‌زودی معرفی می‌شود، اخیرا به حجم خبرها و شایعات مربوط به این گوشی افزوده شده است. همچنین باید خاطرنشان کنیم هنوز نام دقیق این گوشی مشخص نشده و در نهایت به‌عنوان وان پلاس Z یا Nord روانه‌ی بازار خواهد شد.

با وجود اینکه تقریبا تمام مشخصات این گوشی فاش شده، اما حالا بر اساس یک گزارش جدید به نظر می‌رسد وان پلاس Z اولین گوشی این شرکت است که از دوربین سلفی دوگانه بهره می‌برد. گفته می‌شود باید انتظار تعبیه دوربین‌های سلفی ۳۲ و ۸ مگاپیکسلی را داشته باشیم و این یعنی در بین گوشی‌های میان‌رده، در این زمینه حرف زیادی برای گفتن خواهد داشت.

تعبیه دوربین سلفی دوگانه در این گوشی، رویکرد قابل توجهی محسوب می‌شود زیرا وان‌پلاس تا حالا برای گوشی‌های پرچم‌دار خود چنین قابلیتی را ارائه نکرده است. این شرکت در سال ۲۰۱۵ آخرین گوشی میان‌رده خود به نام وان‌پلاس X را عرضه کرد و حالا می‌خواهد برای جدیدترین گوشی میان‌رده خود قابلیت‌های جذابی را ارائه کند.

بر اساس اطلاعات فاش شده، وان پلاس Z از تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵G و نمایشگر ۹۰ هرتز بهره می‌برد. همچنین ظاهرا برخلاف خبرهای منتشر شده به جای بهره‌گیری از دوربین سه‌گانه در پنل پشتی، با ۴ دوربین سروکار داریم. روی هم رفته با توجه به شواهد موجود، این گوشی وان‌پلاس امکانات جذابی را به ارمغان می‌آورد.

منبع: Android Authority

The post وان‌پلاس Z از دوربین سلفی دوگانه بهره می‌برد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala