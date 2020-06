مایکروسافت امروز و در خبری غیر منتظره، اعلام کرد که به زودی تمام فروشگاه‌های فیزیکی خود در سراسر دنیا را تعطیل خواهد کرد! کارمندان فروشگاه‌های این شرکت نیز قرار است همچنان از طریق دفاتر مایکروسافت و به صورت ریموت، کارهای مربوط به خدمات مشتریان و پشتیبانی برای محصولات این شرکت را انجام دهند.

به این ترتیب فروشگاه‌های آنلاین مایکروسافت، جای فروشگاه‌های فیزیکی این شرکت را خواهند گرفت. همچنین مایکروسافت می‌گوید قصد دارد در آینده مراکزی به نام Experience Centers در شهرهای نیویورک، لندن، سیدنی و در مقر اصلی خود در ردموند ایالت واشنگتن، راه‌اندازی کند که در آن‌جا علاقه‌مندان می‌توانند با محصولات مایکروسافت کار کنند.

در مورد بسته شدن این فروشگاه‌ها، David Porter، نایب رئیس مایکروسافت می‌گوید:

فروش آنلاین ما شاهد رشد بوده زیرا سبدهای پیشنهاد خرید محصولاتمان شامل پیشنهادهای دیجیتال می‌شوند. همچنین تیم با استعداد ما ثاب کرده که موفقیت‌شان در ارائه خدمات به مشتریان، محدود به هیچ موقعیت مکانی نیست. ما از مشتریان فروشگاه مایکروسافت سپاسگزاریم و امیدواریم که همچنان تا بتوانیم به آن‌ها به صورت آنلاین و در کنار تیم فروش خود در ساختمان‌های مایکروسافت، خدمت‌رسانی کنیم.

Microsoft اولین فروشگاه فیزیکی خود را در شهر Scottsdale در ایالت آریزونا آمریکا و در سال ۲۰۰۹ بازگشایی کرد. اما حالا فروشگاه‌های آنلاین این شرکت به پایان راه خود رسیده‌اند که شاید برای بسیاری خبری ناامیدکننده باشد.

