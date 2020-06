DxOMark به آیفون SE جدید امتیاز کمتری از ردمی K20 Pro داد

شرکت اپل که در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری بود که نسل جدید آیفون SE را با پردازنده A13 معرفی کرد. این گوشی درواقع در بیشتر قسمت‌های سخت‌افزاری با آیفون ۸ یکسان است و حتی پس از باز کردن این گوشی، مشخص شده که تفاوتی میان ماژول آیفون ۸ و آیفون SE جدید وجود ندارد.

اما وجود پردازنده آیفون ۱۱ در این گوشی، باعث شده تا عملکرد آیفون SE در بخش دوربین، بسیار بهتر از آیفون ۸ باشد. اما با این وجود و آنطور که DxOMark می‌گوید، آیفون SE 2020 در زمینه عکاسی و فیلم‌برداری در حد آیفون ۱۱ نیست.

یک ماه پیش بود که DxOMark همین آیفون را از نظر صوتی بررسی کرده بود. بررسی‌های صوتی شامل آزمایش بلندگوها و میکروفون‌های گوشی در شرایط مختلف می‌شود. در این بررسی نیز مشخص شد که آیفون SE 2020 یکی از بهترین گوشی‌های ارزان‌قیمت از نظر بلندگو و میکروفون است.

حالا در بخش دوربین هم باید بگوییم که اوضاع آنقدر‌ها هم بد نیست. امتیاز کلی این گوشی ۱۰۱ برای دوربین پشتی و ۸۳ برای دوربین سلفی است. دوربین اصلی گوشی در زمینه عکاسی توانسته امتیاز ۱۰۳ را به دست بیاورد و در زمینه فیلم‌برداری هم امتیاز ۹۸ دارد. در مجموع و میانگین این امتیاز‌ها، باعث شده تا DxOMark امتیاز ۱۰۱ را به این گوشی اعطا کند.

اگرچه ارزان‌ترین آیفون حال حاضر اپل در بسیاری زمینه‌ها در عکاسی با آیفون ۱۱ که پرچمدار این شرکت است می‌تواند رقابت کند اما دوربین تکی آن، پاشنه آشیل آن هم شده و باعث شده در زمینه زوم کردن و عکاسی پرتره و افکت بوکه، ضعیف‌تر از رقبا باشد.

نبود دوربین اولترا واید هم به عنوان یک نقطه ضعف دیگر است که در بخش دوربین آیفون SE جدید عنوان شده. امتیاز کلی DxOMark به این گوشی را بخواهیم با چند محصول دیگر مقایسه کنیم باید بگوییم با آیفون X و پیکسل ۳A امتیاز یکسانی دارد اما از ردمی K20 Pro که یکی از بهترین گوشی‌های پارسال بود، یک امتیاز کمتر آورده و در رتبه پایین‌تر قرار گرفته است.

با این تفاسیر، اپل هم مثل گوگل ثابت کرده که همانقدر که سخت‌افزار دوربین‌های موبایلی اهمیت دارد، پردازش تصاویر در گوشی هم اهمیت قابل توجهی دارد. همین که امتیاز آیفون SE با یک دوربین با گوشی مثل آیفون X با دوربین یکسان شده، نشان از این دارد که بخش زیادی از نتیجه نهایی عکس‌ها، به پردازش تصاویر پس از ثبت آن‌ها بستگی دارد. شما درباره این موضوع چه فکر می‌کنید؟

