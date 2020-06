آیا ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی برای آیفون SE 2020 کافی است؟

مدتی قبل اپل از گوشی مقرون‌به‌صرفه آیفون SE 2020 رونمایی کرد که جانشین آیفون SE عرضه شده در سال ۲۰۱۶ محسوب می‌شود. این گوشی از همان تراشه آیفون‌های پرچم‌دار بهره می‌برد و به همین خاطر این یعنی در این زمینه حرف زیادی برای گفتن دارد.

در هر صورت، مدل پایه این گوشی که ارزان‌ترین قیمت را دارد، همراه با حافظه داخلی ۶۴ گیگابایتی به دست کاربران می‌رسد. آیا این مقدار کافی محسوب می‌شود؟ در ادامه به این مطلب می‌پردازیم.

فضای آزاد در حافظه آیفون SE 2020

زمانی که یک گوشی اندرویدی یا آیفون خریداری می‌کنید، حافظه آزادی که اختیار دارید دقیقا به اندازه حافظه داخلی تبلیغ شده نیست. زیرا سیستم‌عامل، اپلیکیشن‌های اصلی و برخی داده‌ها در گوشی قرار دارند و نمی‌توان آن‌ها را حذف کرد.

در آیفون SE 2020 شاهد اشغال حدود ۱۱ گیگابایت حافظه داخلی توسط سیستم‌عامل هستیم. بنابراین با خرید مدل ۶۴ گیگابایتی این گوشی، حدود ۴۹.۶ گیگابایت فضای آزاد نصیب شما می‌شود. برای مدل‌های ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایتی این گوشی، این فضا برابر با ۱۱۷ و ۲۴۵ گیگابایت است.

حافظه ۶۴ گیگابایتی برای چه تعداد اپلیکیشن کافی است؟

در ابتدا بهتر است نگاهی به اپلیکیشن‌های محبوب بیندازیم که کاربران زیادی آن‌ها را نصب می‌کنند و ببینیم که آن‌ها چه مقدار از حافظه آیفون SE 2020 را اشغال می‌کنند. یوتیوب حدود ۱۹۳ مگابایت را اشغال می‌کند و اگر از جمله کاربران جیمیل هستید، باید ۲۷۳ مگابایت از حافظه داخلی این گوشی را به این اپلیکیشن اختصاص دهید.

واتس‌اپ هم ۶۹ مگابایت حافظه را از آن خود می‌کند و این رقم برای سرویس محبوب Zoom به حدود ۵۸ مگابایت می‌رسد. گوگل کروم هم هنگام نصب ۸۱ مگابایت از حافظه داخلی را پر می‌کند. این عدد برای تلگرام و اینستاگرام به ترتیب ۱۷۰ و ۱۳۸ مگابایت است.

به خاطر داشته باشید برخی از این اپلیکیشن طی مرور زمان فضای بیشتری را اشغال می‌کنند. در هر صورت همین چند اپلیکیشن مشهور در ابتدای نصب، حدود ۱ گیگابایت از حافظه داخلی آیفون SE 2020 را اشغال خواهند کرد. اگرچه این موضوع به نحوه استفاده شما از گوشی برمی‌گردد، اما حافظه ۶۴ گیگابایتی برای نصب و بهره‌گیری از اپلیکیشن‌های اصلی مشکل‌زا نخواهد بود.

حافظه ۶۴ گیگابایتی برای چه تعداد بازی کافی است؟

بازی‌ها معمولا حافظه بسیار بیشتری را اشغال می‌کنند. دانلود بازی‌های Call of Duty: Mobile (2.64 گیگابایت)، PUBG Mobile (2.43 گیگابایت)، Heartstone (1.88 گیگابایت)، Pokemon Go (366 مگابایت)، Clash Royale (130 مگابایت) و Fortnite (256 مگابایت) در نهایت منجر به اشغال ۷.۶۹ گیگابایت حافظه آیفون SE 2020 می‌شود.

البته کمتر کاربری تمام این بازی‌ها را نصب خواهد کرد اما حتی اگر چنین کاری را انجام بدهید، حافظه ۶۴ گیگابایتی این گوشی از پس نصب و اجرای آن‌ها برمی‌آید. اما در نهایت در انواع گوشی‌ها و آیفون‌ها، معمولا این گالری عکس‌ها و ویدیوها است که بیشترین حجم حافظه را از آن خود می‌کند.

مقدار حافظه‌ای که ویدیوها اشغال می‌کنند

دوربین اصلی آیفون SE 2020 قادر به فیلم‌برداری ۴K با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه است و تنظیمات پیش‌فرض بر روی فیلم‌برداری HD با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه تنظیم شده است.

ضبط یک ویدیو ۱ دقیقه‌ای با کیفیت ۴K و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه ۳۵۰ مگابایت از حافظه را اشغال می‌کند.

ضبط یک ویدیو ۱ دقیقه‌ای با کیفیت HD و سرعت ۶۰ فریم در ثانیه ۱۷۵ مگابایت از حافظه را اشغال می‌کند.

ضبط یک ویدیو ۱ دقیقه‌ای با کیفیت HD و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه ۱۳۰ مگابایت از حافظه را اشغال می‌کند.

اگر فرض کنیم شما برای فیلم‌برداری معمولا از تنظیمات پیش‌فرض بهره می‌برید، می‌توانید قبل از اتمام ظرفیت آزاد ۴۹.۶ گیگابایتی ۶ ساعت و ۲۵ دقیقه ویدیو ضبط کنید.

مقدار حافظه‌ای که عکس‌ها اشغال می‌کنند

عکس‌های گرفته شده در حالت پیش‌فرض ۳:۴ به‌طور میانگین ۳.۳ مگابایت حجم دارند و برای عکس‌های سلفی این عدد حدود ۲ مگابایت است. به همین خاطر می‌توانیم بگوییم که حافظه آزاد ۴۹.۶ گیگابایتی آیفون SE 2020 می‌تواند حدود ۱۴۹۰۰ عکس را در خود جای دهد.

مقدار حافظه‌ای که آهنگ‌ها اشغال می‌کنند

در نهایت باید به آهنگ‌ها اشاره کنیم که اگر کیفیت مناسبی داشته باشند، به‌طور میانگین ۹.۲ مگابایت حجم دارند. این یعنی در حافظه آزاد ۴۹.۶ گیگابایتی این گوشی می‌توانید حداقل ۶۹۰۰ آهنگ ذخیره کنید.

مدل‌های ۶۴، ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتی آیفون SE 2020 در برابر یکدیگر

آیفون SE مبتنی بر حافظه ۶۴ گیگابایتی با حدود ۴۹.۶ گیگابایت حافظه آزاد به دست کاربران می‌رسد و این مقدار برای بیشتر افراد کافی محسوب می‌شود. علاوه بر این در این همین مقدار حافظه، می‌توانید بازی‌های مشهور پرحجم را با خیال راحت نصب کنید. در هر صورت تا زمانی که ویدیوهای ۴K زیادی ذخیره نکنید و گاهی اوقات داده‌های غیرضروری را حذف کنید، ۶۴ گیگابایت برای شما کافی خواهد بود.

آیفون SE مبتنی بر حافظه ۱۲۸ گیگابایتی به همراه ۱۱۷ گیگابایت حافظه آزاد ارائه می‌شود که برای ۳۵۴۰۰ عکس کافی است. افرادی که فکر می‌کنند ۶۴ گیگابایت بسیار کم است و می‌خواهند برای چند سال از آیفون بهره ببرند، بهتر است این مدل را خریداری کنند.

آیفون SE مبتنی بر حافظه ۲۵۶ گیگابایتی بهترین گزینه محسوب می‌شود ولی برای بسیاری از کاربران، ارزش پرداخت ۱۰۰ دلار اضافی را ندارد. این گوشی از ۲۴۵ گیگابایت حافظه آزاد بهره می‌برد. این مدل تنها در صورتی توصیه می‌شود که به دنبال استفاده از آن تا حد ممکن هستید و برای ذخیره‌سازی عکس‌ها و ویدیوها علاقه‌ای به سرویس‌های ابری ندارید و می‌خواهید تمام این داده‌ها در گوشی شما قرار داشته باشد.

منبع متن: digikala