طی چند سال گذشته تقریبا تمام گوشی‌های هوشمند با باتری غیر قابل تعویض روانه‌ی بازار شده‌اند اما به نظر می‌رسد جدیدترین گوشی پایین‌رده سامسونگ به نام گلکسی A01 Core از باتری قابل تعویض بهره می‌برد.

در همین رابطه، به‌لطف رندر و مشخصات فاش شده می‌توانیم در مورد جزییات این گوشی اظهارنظر کنیم. در این تصاویر رندر، شاهد پنل پشتی و جلویی گلکسی A01 Core هستیم. برخلاف بسیاری از گوشی‌های جدید، در طراحی این گوشی اثری از نمایشگر کم‌حاشیه و بریدگی یا حفره نمایشگر دیده نمی‌شود. در عوض حاشیه‌ی ضخیم در بخش بالایی و پایینی توجه را جلب می‌کنند.

گوشی گلکسی A01 ‌Core از باتری قابل تعویض بهره می‌برد.

در پنل پشتی هم یک دوربین به همراه فلش LED در سمت چپ بخش فوقانی تعبیه شده است. با توجه به اینکه با یک گوشی پایین‌رده سروکار داریم، پس باید انتظار بدنه پلاستیکی داشته باشیم. دکمه‌های تنظیم صدا و پاور هم در سمت راست بدنه قرار دارند. از آنجایی که این گوشی از باتری قابل تعویض بهره می‌برد، پس انتظار می‌رود جایگاه سیم‌کارت هم زیر باتری تعبیه شده باشد.

گلکسی A01 Core از نمایشگر ۵.۱۴ اینچی با رزولوشن ۱۴۸۰ در ۷۲۰ بهره می‌برد. قلب تپنده آن هم تراشه پایین‌رده MT6739WW مدیاتک محسوب می‌شود. در کنار آن هم باید انتظار تعبیه ۱ گیگابایت حافظه رم را داشته باشیم.

منبع: GizmoChina

The post رندر و مشخصات گوشی گلکسی A01 Core فاش شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala