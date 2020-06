بر اساس شایعات، گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ حدود دو ماه دیگر معرفی می‌شوند و در رابطه با ویژگی‌های آن‌ها تا حالا گزارش‌های زیادی منتشر شده است.

انتظار می‌رود این گوشی‌ها با نمایشگر ۱۲۰ هرتز روانه‌ی بازار شوند که البته ظاهرا این نمایشگرها نسبت به موارد مشابه، انرژی کمتری مصرف می‌کنند. همچنین به دلیل مشکلات فوکوس خودکار گلکسی اس ۲۰ اولترا، یکی از گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ احتمالا از سیستم فوکوس خودکار لیزری بهره می‌برد.

با وجود اینکه تا زمان معرفی این گوشی‌ها بدون شک گزارش‌های بیشتری منتشر می‌شود و برخی از شبهات رفع خواهد شد، اما در حال حاضر برخی سوالات پیرامون این گوشی‌ها تا حدی بی‌جواب مانده است. در ادامه به ۵ مورد از این سوال‌ها می‌پردازیم.

آیا گلکسی نوت ۲۰ اولترا معرفی می‌شود؟

سال گذشته سامسونگ از مدل استاندارد و مدل پلاس گلکسی نوت رونمایی کرد که در این میان مدل ۵G گلکسی نوت ۱۰ پلاس هم معرفی شد. در رابطه با نسل جدید این گوشی‌ها هم انتظار داریم چنین رویکردی بار دیگر تکرار شود.

در ابتدا گفته می‌شد با گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ پلاس مواجه خواهیم شد. اما سپس خبرهای مختلفی به وجود نوت ۲۰ اولترا اشاره کردند که از همان رویکرد نام‌گذاری برای اس ۲۰ اولترا بهره می‌برد.

چنین خبرهایی دو معنا دارد؛ یا سامسونگ روی هم رفته مشغول آماده‌سازی ۳ گوشی است یا اینکه مدل بزرگ‌تر این خانواده به جای پسوند پلاس با پسوند اولترا روانه‌ی بازار می‌شود. با توجه به شواهد موجود، ظاهرا با مدل اولترا سروکار داریم و خبری از مدل پلاس نخواهد بود.

در هر صورت در این مورد هنوز نمی‌توانیم با قاطعیت اظهارنظر کنیم و شاید در نهایت با مدل پلاس مواجه شویم و شاید هم سامسونگ با عرضه ۳ مدل کاربران را غافلگیر کند. اما روی هم رفته هرچه به زمان عرضه این گوشی‌ها نزدیک‌تر شویم، اطلاعات بیشتری فاش خواهد شد.

چه انتظاراتی از قلم S Pen می‌توانیم داشته باشیم؟

قلم S Pen مهم‌ترین ویژگی گوشی‌های گلکسی نوت است و هر ساله سامسونگ امکانات این قلم را افزایش می‌دهد. دو سال قبل، سامسونگ قابلیت بلوتوث را به این قلم اضافه کرد که به کاربران اجازه داد بدون تماس فیزیکی با گوشی کارهای مختلفی را این قلم انجام دهند.

اما برای امسال اگر سامسونگ مشغول توسعه قابلیت‌های جذاب برای این قلم باشد، موفق شده از افشای این قابلیت‌ها جلوگیری کند. تا حالا دو شایعه مهم در مورد این قلم مطرح شده که یکی از آن‌ها ارائه‌ی قابلیت‌های جدید برای طراحی و دیگری مربوط به سریع‌تر شدن واکنش است.

اگرچه این ویژگی‌ها استفاده از قلم S Pen را جذاب‌تر می‌کنند، ولی روی هم رفته مشخصه‌های بسیار جذابی محسوب نمی‌شوند. همچنین سامسونگ مدتی قبل از پلتفرم توسعه‌دهندگان S Pen رونمایی کرد تا بتوانند برای این قلم امکانات مختلفی را ارائه دهند. امیدواریم در مراسم معرفی گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ از ویژگی‌های جذاب ارائه شده توسط توسعه‌دهندگان برای قلم S Pen رونمایی شود.

آیا این گوشی‌ها از اسنپ‌دراگون ۸۶۵ یا تراشه‌ای قدرتمندتر بهره می‌برد؟

بسیاری از پرچم‌داران اندرویدی ۲۰۲۰ از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ بهره می‌برند. بنابراین انتظار می‌رود بخشی از مدل‌های گلکسی نوت ۲۰ با چنین تراشه‌ای روانه‌ی بازار شوند. اما از آنجایی که کوالکام اخیرا به ارائه‌ی مدل پلاس تراشه پرچم‌دار خود علاقه نشان داده، شاید این اتفاق برای اسنپ‌دراگون ۸۶۵ هم تکرار شود.

سال گذشته اسنپ‌دراگون ۸۵۵ پلاس نسبت به مدل اصلی خود سرعت بیشتر در زمینه پردازنده و سرعت بالاتر رندر گرافیک را به ارمغان آورد. بنابراین گلکسی نوت ۲۰ به همراه تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس می‌تواند در برابر بسیاری از رقبا حرف بیشتری برای گفتن داشته باشد.

با این حال، در زمینه عرضه یا عدم عرضه چنین تراشه‌ای تا حالا گزارش‌های ضد و نقیضی منتشر شده است. اگر در نهایت اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس معرفی نشود، پس بخشی از مدل‌های نوت ۲۰ همراه با اسنپ‌دراگون ۸۶۵ به دست کاربران می‌رسند. همچنین به نظر می‌رسد بخش زیادی از گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ همراه با تراشه ۵ نانومتری اگزینوس ۹۹۲ روانه‌ی بازار می‌شوند.

گلکسی نوت ۲۰ چگونه دوربین گلکسی اس ۲۰ را بهبود می‌بخشد؟

معمولا سامسونگ ویژگی‌های جذاب دوربین را برای گوشی‌های گلکسی اس ارائه می‌کند و تا حد زیادی از همان دوربین‌ها برای گلکسی نوت بهره می‌برد. ظاهرا این رویکرد بار دیگر تکرار می‌شود و نباید انتظار تغییر قابل توجه دوربین گوشی‌های نوت ۲۰ نسبت به خانواده اس ۲۰ را داشته باشیم.

گلکسی اس ۲۰ اولترا از دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی با دوربین پریسکوپی ۴۸ مگاپیکسلی، اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی و سنسور ToF بهره می‌برد. گفته می‌شود مدل استاندارد گلکسی نوت ۲۰ از دوربین تله‌فوتو ۶۴ مگاپیکسلی مشابه اس ۲۰ پلاس بهره می‌برد و نوت ۲۰ اولترا یا پلاس هم مجهز به دوربین پریسکوپی ۱۳ مگاپیکسلی با حداکثر زوم ۵۰ برابری خواهد بود.

برای نوت ۲۰ اولترا یا پلاس هم باید انتظار تعبیه دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی را داشته باشیم. در هر صورت در مورد دوربین‌های این دو گوشی اطلاعات زیادی منتشر شده که باید ببینیم کدام‌یک صحت دارند. اما در هر صورت در مورد دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی و فوکوس خودکار لیزری نوت ۲۰ اولترا با قاطعیت زیادی می‌توانیم صحبت کنیم.

گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ با چه قیمتی روانه‌ی بازار می‌شوند؟

قیمت این گوشی‌ها هنوز فاش نشده و به همین خاطر صرفا باید گمانه‌زنی کنیم. اگر به خاطر داشته باشید، نوت ۱۰ با قیمت ۹۴۹ دلار و نوت ۱۰ پلاس با قیمت ۱۰۹۹ دلار معرفی شدند. نسخه ۵G نوت ۱۰ پلاس هم ۲۰۰ دلار قیمت بیشتری داشت.

مطمئنا نباید انتظار قیمت پایین‌تری را داشته باشیم. احتمالا گلکسی نوت ۲۰ با قیمت ۹۹۹ دلار روانه‌ی بازار می‌شود نوت ۲۰ اولترا ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار قیمت بیشتری خواهد داشت. در این میان امیدواریم قیمت نوت ۲۰ اولترا مانند اس ۲۰ اولترا ۱۴۰۰ دلار نباشد.

