مایکروسافت قرار است گوشی تاشو خود یعنی سرفیس دو را به قابلیت App Group مجهز کند که به کاربر اجازه می‌دهد با سرعت بیشتری فرایند مولتی تسکینگ را انجام دهد.

پاییز سال گذشته بود که ردموندی‌ها از گوشی تاشو (دو نمایشگر) سرفیس دو رونمایی کردند. همان موقع بود که اعلام شد این محصول در تعطیلات سال نو امسال راهی بازار می‌شود اما با توجه به شایعات زیادی که پیرامون آن منتشر شد، به نظر می‌رسد رونمایی از آن قرار است ماه‌ها زودتر اتفاق بیفتد.

سرفیس دو محصولی با دو نمایشگر است. بنابراین مایکروسافت باید قابلیت‌هایی را طراحی کند که کاربران به راحتی بتوانند از هر دوی آن‌ها به بهترین نحو ممکن استفاده کنند. خوشبختانه طی آخرین گزارشی که در رابطه با این گوشی منتشر شده، ظاهرا قرار است قابلیتی به آن اضافه شود که فرایند مولتی تسکینگ را ساده‌تر و لذت بخش‌تر می‌کند.

قابلیت نرم‌افزاری جدید app group دارد که به کاربر این امکان را می‌دهد با یک انتخاب، دو برنامه را به صورت همزمان در دو طرف صفحه داشته باشد. سرفیس دو به کاربر این امکان را می‌دهد از قبل انتخاب کند چه برنامه‌هایی را همیشه در کنار هم استفاده می‌کند تا بدین ترتیب میان‌بری روی صفحه ایجاد شود. از آن پس کاربر با لمس آن، دو برنامه را به صورت همزمان روی دو صفحه مشاهده می‌کند.

قبل از مایکروسافت اما سامسونگ این قابلیت را تحت عنوان App Pairs و سونی هم با نام ۲۱:۹ Multi Window در اختیار داشتند اما اینکه بدانیم دو صفحه مجزا برای انجام این کار در اختیار داریم بسیار عالی است و حس بهتری دارد. البته ال جی هم گوشی مشابه سرفیس دو را راهی بازار کرده اما خبری از چنین قابلیتی در آن نیست و باید دید آیا این شرکت برنامه‌ای برای عرضه آن دارد یا خیر.

در رابطه با سرفیس دو اطلاعات نسبتا خوبی منتشر شده که از جمله آن‌ها می‌توان به نمایشگر ۵.۶ اینچی از نوع AMOLED، پردازنده اسنپدراگون ۸۵۵ و باتری نسبتا ضعیف ۳۴۶۰ میلی‌آمپر ساعتی اشاره کرد. حتی پشتیبانی از قلم سرفیس با تعداد زیادی از قابلیت‌های گوناگون هم در رابطه با این محصول شایعه شده اما باید دید مایکروسافت در نهایت چه تصمیمی در قبال آن می‌گیرد.

گفته می‌شود مایکروسافت در حال کار روی اندروید ۱۱ و شخصی سازی آن برای این گوشی است اما سرفیس دو قرار است به زودی با بهره‌مندی از اندروید ۱۰ راهی بازار شود.

نظر شما در رابطه با قابلیت app group سرفیس دو چیست؟

