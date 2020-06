تاریخ احتمالی معرفی پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس فاش شد

اینطور که به نظر می‌رسد، کوالکام قصد دارد پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس خود را ماه بعد معرفی کند تا بدین ترتیب پرچم‌داران نیمه دوم سال ۲۰۲۰ با تجهیز به آن راهی بازار شوند.

وجود پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس تا ماه گذشته بیشتر یک شایعه غیر محتمل بود اما اکنون به نظر می‌رسد به زودی شاهد رونمایی از آن خواهیم بود و این یعنی اپل با معرفی A14 Bionic قرار نیست فاصله زیادی با پرچم‌دارهای اندرویدی نیمه دوم امسال پیدا کند.

در ابتدا مدیر بازاریابی کمپانی میزو بود که اعلام کرد کوالکام امسال از پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس رونمایی نخواهد کرد اما ظاهرا این ادعا درست نبوده و این اتفاق به زودی رخ می‌دهد.

Digital Chat Station به عنوان یک منبع موثق افشای خبرهای حوزه فناوری پستی را در ویبو به اشتراک گذاشت که با توجه به آن، می‌توانیم بگوییم مدل پلاس این پردازنده وجود داشته و در فصل سوم سال جاری نیز راهی بازار می‌شود.

حتی موسسه Ice Universe هم که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین افشاگران محصولات سامسونگ به حساب می‌آید و در توییتر فعالیت می‌کند نیز خبر معرفی این پردازنده در جولای امسال (۱۱ تیر-۱۰ مرداد) را داده بود. با استناد به گفته‌های این موسسه، اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، باید در ماه آینده میلادی که کمتر از یک هفته به شروع آن زمان باقی مانده شاهد رونمایی از اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس باشیم.

جالب اینجاست کوالکام تا کنون در رابطه با این مسئله هیچ حرفی به میان نیاورده و به همین خاطر اصلا نمی‌توانیم با اطمینان بگوییم ماه آینده چه پیش خواهد آمد. همه این‌ها در حالی است که دو منبع بسیار موثق خبر وجود این پردازنده را منتشر کردند و نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت. به هر حال اگر قرار به معرفی این پردازنده باشد، باید تا هفته دیگر خبرهای بیشتری در رابطه با آن بشنویم.

بیشتر بخوانید: گلکسی نوت ۲۰ اولترا از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس بهره می‌برد

آیا پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ محصولی انقلابی است؟

اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس را باید نسخه اورکلاک شده مدل استاندارد دانست نه یک محصول انقلابی بنابراین احتمالا طبق معمول باز هم این اپل است که با پردازنده‌اش می‌درخشد. اگر بخواهیم به سیاست کوالکام در سال قبل و در قبال عرضه اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس نگاهی بیندازیم، می‌توانیم بگوییم پردازنده جدید قرار نیست یک محصول فوق‌العاده قدرتمندتر باشد.

اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس نسخه اورکلاک شده ۸۵۵ به حساب می‌آمد و از نظر قدرت پردازشی و گرافیکی اندکی عملکرد بهتری داشت. همین شرایط به احتمال بسیار فراوان برای ۸۶۵ و ۸۶۵ پلاس هم پیش خواهد آمد.

شایعات از این موضوع حکایت دارند که سامسونگ قصد دارد گلکسی نوت ۲۰ اولترا و گلکسی Z Flip 5G را مجهز به این پردازنده با فرکانس ۳.۰۹ گیگاهرتز راهی بازار کند. این دقیقا همان میزان فرکانسی است که شنیده بودیم پردازنده بکار رفته در ایسوس راگ فون ۳ از آن بهره می‌برد؛ بنابراین می‌توان احتمال وجود ۸۶۵ پلاس در این محصول را هم در نظر گرفت.

از آن جایی که این بروزرسانی قرار نیست انقلابی باشد، اگر از محصولی با پردازنده اسنپدراگون ۸۴۵، ۸۵۵ پلاس و یا ۸۵۵ استفاده می‌کنید، می‌توانید خرید محصولاتی مجهز به ۸۶۵ پلاس را مد نظر داشته باشید اما اگر محصولی با پردازنده ۸۶۵ کوالکام در اختیار دارید، منطقی است فکر خرید گوشی قدرتمندتر را از ذهن خود بیرون کنید چون قرار نیست تفاوت عمده‌ای بین آن‌ها وجود داشته باشد.

از آن جایی که کوالکام خبری در رابطه با این پردازنده منتشر نکرده، فعلا باید به همین اطلاعات بسنده کنیم تا ببینیم در هفته‌های آتی چه پیش خواهد آمد. انتظار می‌رود کوالکام تغییرات بزرگی را در این سری بوجود نیاورد اما هر قدمی از سوی این شرکت برای نزدیک‌تر شدن به پردازنده‌های سری A اپل از سوی کاربران حرفه‌ای اندرویدی به فال نیک گرفته خواهد شد.

بیشتر بخوانید: TSMC تولید چیپست‌های اسنپدراگون ۸۷۵ را آغاز کرد

منبع: androidauthority

The post تاریخ احتمالی معرفی پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس فاش شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala