در این مطلب به تست باتری گلکسی A51 و گلکسی A71 سامسونگ می‌پردازیم تا ببینیم میان‌رده‌های سال ۲۰۲۰ غول کره‌ای می‌توانند نیازهای روزمره کاربران را برطرف کنند یا خیر.

گلکسی A71 و گلکسی A51 نه تنها جدیدترین، بلکه زیباترین و بهترین میان‌رده‌هایی هستند که سامسونگ در سال ۲۰۲۰ راهی بازار کرد. این محصولات با مشخصات فنی کاملا قابل قبول، طراحی مدرن و زیبا و بروزترین سیستم عامل موجود راهی بازار شدند و اتفاقا توانستند توجه زیادی را هم به خود جلب کنند. خصوصا گلکسی A51 که توانست محبوب‌ترین میان‌رده اندرویدی لقب بگیرد.

به خاطر استقبال خوب کاربران سراسر جهان از این گوشی‌ها، وب‌سایت Phonearena تصمیم گرفت در شرایط آزمایشگاهی و مثل همیشه در سه بخش وب‌گردی، تماشای ویدئو و انجام بازی‌های سه‌بعدی به بررسی باتری این دو گوشی بپردازد تا مشخص شود آیا میان‌رده‌های جدید سامسونگ می‌توانند نیاز کاربران را از لحاظ طول عمر باتری برطرف کنند یا خیر.

گلکسی A71 و A51 از خیلی جهات با یکدیگر متفاوت‌اند اما اگر به ظاهر آن‌ها نگاهی بیندازیم تقریبا دو گوشی مشابه را شاهد خواهیم بود. از نظر اندازه گلکسی A71 بزرگ‌تر است و به همین خاطر باتری بزرگ‌تری دارد اما این تفاوت ظرفیت به خاطر تفاوت ۰.۲ اندازه نمایشگر به ۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت می‌رسد یعنی ۴۵۰۰ و ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت.

این همان میزانی است که سامسونگ برای باتری‌های گلکسی اس ۲۰ پلاس و اس ۲۰ در نظر گرفت اما آن دو محصول از پردازنده قدرتمندتر و نمایشگر با کیفیت‌تری برخوردارند. به همین خاطر نمی‌توان عملکرد آن‌ها را با دو میان‌رده فعلی مقایسه کرد.

تست باتری گلکسی A51 و A71؛ وب‌گردی

نکته جالب در تست اول، عملکرد کاملا مشابه دو گوشی بود. A71 و A51 به ترتیب توانستند در مدت زمان ۱۱ ساعت و ۳۲ دقیقه و ۱۱ ساعت و ۳۵ دقیقه این مقایسه را به پایان برسانند. این عملکرد فوق‌العاده است اما قطعا گوشی‌های ارزان قیمت‌تر با باتری بهتری هم وجود دارند که می‌توان روی عملکرد آن‌ها حساب کرد.

تست باتری گلکسی A51 و A71؛ تماشای ویدئو از یوتیوب

مدت زمان زیادی است که گلکسی‌ها در تماشای ویدئو از یوتیوب عملکرد فوق‌العاده‌ای از لحاظ طول عمر باتری از خود نشان می‌دهند و این مسئله هنوز هم به خوبی مشخص است.

گلکسی A71 به عنوان بهترین میان‌رده سال ۲۰۲۰ سامسونگ توانسته عملکرد حیرت‌انگیزی از خود به جا گذاشته و در تماشای ویدئو، ۱۱ ساعت و ۳۸ دقیقه دوام بیاورد. این موضوع با توجه به نمایشگر با کیفیت و بزرگ این محصول اهمیت بیشتری می‌یابد. به عبارتی تماشای ویدئو در گلکسی A71 بهترین تجربه را برایتان به ارمغان می‌آورد.

در این بررسی گلکسی A51 توانست ۳ ساعت کمتر، یعنی ۸ ساعت و ۳۵ دقیقه دوام داشته باشد که می‌توان آن را مناسب ارزیابی کرد و نه بیشتر از آن. در واقع تنها آیفون SE 2020 بود که عملکرد ضعیف‌تری از این گوشی داشت.

تست باتری گلکسی A51 و A71؛ انجام بازی‌های سه‌بعدی

در نهایت می‌رسیم به بررسی عملکرد باتری این دو گوشی در انجام بازی‌های سه بعدی و سنگین. این یکی از سنگین‌ترین تست‌هایی است که روی گوشی‌های هوشمند انجام می‌شود اما نتایجی که بعد از آن رقم خورد بسیار غافلگیر کننده بود.

گلکسی A71 با بدنه بسیار بزرگی که دارد به خوبی از پس پخش کردن گرما حین انجام بازی بر می‌آید و این یعنی حین بازی کمتر از این بابت اذیت خواهید شد. اما چیزی که این محصول را برای بازی به یک انتخاب ایده‌آل تبدیل می‌کند، عملکرد فوق‌العاده باتری آن بود که ۱۲ ساعت و ۴۶ دقیقه دوام آورد!

در این بخش گلکسی A51 اصلا خوب ظاهر نشد و توانست تنها ۶ ساعت و ۴۰ دقیقه گوشی را حین بازی روشن نگه دارد. تفاوت ۶ ساعته بین این دو گوشی به خوبی گویای عملکرد فوق‌العاده سامسونگ در طراحی گلکسی A71 بود و در حقیقت باید این محصول را بابت عملکرد عالی‌اش تحسین کرد.

همه این‌ها در شرایطی بدست آمده که گلکسی A71 به نسبت رقبا، کمتر حس و حال یک میان‌رده را به کاربر القا می‌کند. چون هم از نظر سخت‌افزاری قدرتمند است، هم دوربین‌های خوبی دارد و هم به نمایشگر فوق‌العاده با کیفیتی مجهز شده. طراحی باریک و مدرن، مواد بکار رفته با کیفیت و وزن کم، از دیگر مواردی هستند که A71 را در کنار باتری قدرتمند به یک محصول ایده‌آل تبدیل می‌کنند.

نتیجه

گلکسی A51 در بررسی‌های صورت گرفته کاملا در حد و اندازه‌های یک میان‌رده ظاهر شد و نه بیشتر. اگرچه انتظار داشتیم عملکرد بهتری را از آن شاهد باشیم، اما برای کاربرانی با نیازهای معمولی، قطعا همین میزان هم کافی است.

در طرف مقابل اما A71 را در اختیار داریم که غافلگیر کننده ظاهر شد و توانست میان‌رده‌های دیگر را پشت سر بگذارد. این عملکرد خوب تا حد زیادی به پردازنده کم مصرف اسنپدراگون ۷۳۰ و نمایشگر AMOLED سامسونگ بر می‌گردد که باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی آن را در رسیدن به چنین عملکردی همراهی کردند.

