به گفته «مینگ-چی کو»، مشهورترین تحلیلگر محصولات اپل، گوشی‌های خانواده آیفون ۱۲ بدون داشتن هدفون سیمی و شارژر به دست مشتریان خواهند رسید. در همین رابطه هم چند روز قبل یکی دیگر از تحلیلگران چنین پیش‌بینی‌ای مطرح کرده بود.

طبق اعلام آقای «کو»، اپل در عوض قصد دارد یک شارژر ۲۰ وات را به‌عنوان وسیله جانبی اختیاری برای آیفون‌ها عرضه کند و تولید شارژرهای ۵ و ۱۸ وات هم انتهای امسال متوقف خواهد شد. گفته می‌شود این شارژر ۲۰ وات شباهت زیادی به شارژر ۱۸ وات فعلی دارد و از پورت USB-C بهره می‌برد.

این تحلیلگر بر این باور است که هزینه‌های تولید خانواده آیفون ۱۲ به دلیل پشتیبانی از فناوری ۵G به میزان قابل توجهی افزایش داشته ولی به نظر می‌رسد این گوشی‌ها با قیمت مشابه خانواده آیفون ۱۱ روانه‌ی بازار خواهند شد. در نتیجه، حذف هدفون و شارژر از جعبه این گوشی‌ها به قصد کاهش هزینه‌ها صورت می‌گیرد. البته احتمالا اپل برای اتخاذ این تصمیم، به منافع زیست‌محیطی اشاره خواهد کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، آیفون ۱۲ شامل ۴ مدل است که از مدل ۵.۴ اینجی، دو مدل ۶.۱ اینچی و یک مدل ۶.۷ اینچی تشکیل شده است. گفته می‌شود برای اولین بار تمام خانواده آیفون ۱۲ همراه با نمایشگر اولد به دست کاربران می‌رسند. در هر صورت، تصمیم اپل برای حذف شارژر و هدفون سیمی از جعبه این گوشی‌ها سروصدای زیادی به راه می‌اندازد ولی از طرف دیگر، درآمد این شرکت به لطف فروش بیشتر هدفون و شارژر افزایش پیدا می‌کند.

منبع: MacRumors

The post مینگ چی کو: آیفون ۱۲ بدون شارژر روانه‌ی بازار می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala