مدتی قبل شایعاتی در مورد گوشی تاشو گلکسی فولد لایت منتشر شد. اما حالا دو رسانه کره‌ای گزارش داده‌اند که ارزان‌ترین گوشی تاشو سامسونگ امسال روانه‌ی بازار نمی‌شود. بر اساس این گزارش‌ها، گلکسی فولد لایت با قیمت حدودا ۹۰۰ دلاری در سال ۲۰۲۱ به دست کاربران می‌رسد.

برای مقایسه باید به قیمت گوشی‌های گلکسی فولد و گلکسی Z Flip اشاره کنیم که به ترتیب ۱۹۸۰ دلار و ۱۳۸۰ دلار قیمت دارند. همچنین در نیمه دوم امسال باید انتظار معرفی گلکسی فولد ۲ و مدل ۵G گلکسی Z Flip را داشته باشیم.

گزارش‌ها حاکی از آن است که سامسونگ گلکسی فولد لایت را با تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ به دست مشتریان می‌رساند. با این حال، سامسونگ برای کاهش هزینه‌ها برخی از ویژگی‌های دیگر گوشی‌های تاشو خود را حذف خواهد کرد.

به‌عنوان مثال، برای این گوشی نباید انتظار بهره‌گیری از شیشه محافظ فوق نازک (UTG) را داشته باشیم که برای گلکسی Z Flip مورد استفاده قرار گرفته و ظاهرا گلکسی فولد ۲ هم از آن بهره می‌برد. علاوه بر این، احتمالا گلکسی فولد لایت صرفا از فناوری ۴G پشتیبانی می‌کند و این در حالی است که اسنپدراگون ۸۶۵ یک تراشه ۵G محسوب می‌شود.

البته، تا سال آینده زمان زیادی باقی مانده است و تمام این موارد فعلا در حد شایعه هستند و تا آن موقع احتمالا تغییرات زیادی رخ می‌دهد. در هر صورت، سامسونگ به‌زودی از دو گوشی تاشو جدید رونمایی می‌کند و همچنین به نظر می‌رسد هواوی هم می‌خواهد یک گوشی تاشو با قیمت مناسب تا چند ماه آینده معرفی کند.

