تراشه اسنپدراگون ۸۷۵ قیمت پرچمداران اندرویدی را افزایش خواهد داد

به نظر می‌رسد برای پرچمداران اندرویدی سال آینده باید انتظار افزایش قابل توجه قیمت آن‌ها را داشته باشیم. طبق گزارشی که به تازگی منتشر شده، کوالکام قصد دارد تراشه پرچم‌دار اسنپدراگون ۸۷۵ را با قیمت ۲۵۰ دلاری در اختیار سازندگان گوشی‌های هوشمند قرار دهد. این تراشه از مودم ۵G یکپارچه X60 بهره می‌برد که از امواج میلی‌متری و فرکانس‌های پایین‌تر از ۶ گیگاهرتز پشتیبانی می‌کند.

اگر این خبر صحت داشته باشد، پس کوالکام می‌خواهد جدیدترین تراشه پرچم‌دار خود را با قیمت حدود ۱۰۰ دلار گران‌تر از اسنپ‌دراگون ۸۶۵ روانه‌ی بازار کند.

بر اساس این گزارش، مدیران شیائومی درگیر موضوع قیمت‌گذاری پرچم‌داران مجهز به اسنپدراگون ۸۷۵ هستند. از آنجایی که اکثریت پرچمداران اندرویدی از تراشه‌های کوالکام بهره می‌برند، افزایش قیمت تراشه تاثیر زیادی بر آن‌ها می‌گذارد.

گفته می‌شود این تراشه از فناوری ساخت ۵ نانومتری بهره می‌برد و بار دیگر توسط شرکت تایوانی TSMC تولید خواهد شد. به‌لطف این فناوری ساخت، در هر میلی‌متر مربع این تراشه می‌توان ۱۷۱.۳ میلیون ترانزیستور تعبیه کرد. این رقم برای اسنپدراگون ۸۶۵ که مبتنی بر فناوری ۷ نانومتری است، ۹۶.۵ میلیون ترانزیستور در هر میلی‌متر مربع محسوب می‌شود.

باید خاطرنشان کنیم هرچقدر تعداد ترانزیستورهای یک تراشه بیشتر باشد، قدرت و بازده انرژی آن هم بهتر خواهد بود. ظاهرا شیائومی برای پایین نگه داشتن قیمت گوشی‌های پرچم‌دار ۲۰۲۱ خود قصد دارد از لنزهای دوربین ارزان‌تری استفاده کند. همچنین یک راه دیگر، خریداری تراشه‌های شرکت‌های دیگر مانند تراشه Dimensity 1000 ساخت مدیاتک است که از فناوری ۵G هم پشتیبانی می‌کند.

روی هم رفته کوالکام علاقه‌ای به ارائه‌ی تخفیف برای محصولات خود ندارد. به همین خاطر شرکت‌های مختلف به این راحتی‌ها نمی‌توانند تراشه اسنپدراگون ۸۷۵ را با قیمت ارزان‌تر از این شرکت خریداری کنند.

باید خاطرنشان کنیم اگرچه تولید انبوه این تراشه آغاز شده، ولی کوالکام در انتهای سال جاری میلادی از آن رونمایی خواهد کرد. اگر قیمت این تراشه واقعا همینقدر باشد، احتمالا بسیاری از کاربران در سرتاسر جهان به جای خرید پرچم‌داران گران‌تر به بهره‌گیری از گوشی‌های میان‌رده روی می‌آورند که روزبه‌روز این گوشی‌ها جذاب‌تر از گذشته می‌شوند.

