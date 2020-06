مدتی قبل شیائومی از گوشی ردمی ۹ رونمایی کرد و دقایقی قبل در کشور مالزی، گوشی‌های ردمی ۹A و ردمی ۹C رسما معرفی شدند که قیمت بسیار پایینی دارند. در ادامه به ویژگی‌های این دو گوشی ارزان‌قیمت می‌پردازیم.

ردمی ۹A و ردمی ۹C مجهز به نمایشگر ۶.۵۳ اینچی LCD با رزولوشن ۷۲۰ در ۱۶۰۰ و نسبت تصویر ۲۰:۹ هستند و انرژی هر دو گوشی هم از جانب باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود. از بین دیگر مشخصات آن‌ها می‌توانیم به داشتن ۲ گیگابایت حافظه رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش اشاره کنیم.

این گوشی‌ها از رابط کاربری MIUI 11 مبتنی بر اندروید ۱۰ بهره می‌برند. قلب تپنده ردمی ۹A تراشه هلیو G25 مدیاتک است که سرعت ۲ گیگاهرتز را به ارمغان می‌آورد و کاربران ردمی ۹C می‌توانند از تراشه هلیو G35 با سرعت ۲.۳ گیگاهرتز استفاده کنند. در ضمن دوربین سلفی هر دو آن‌ها مبتنی بر سنسور ۵ مگاپیکسلی است.

در پنل پشتی ردمی ۹A فقط یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی دیده می‌شود و از حسگر اثر انگشت هم بهره نمی‌برد. از طرف دیگر، ردمی ۹C مجهز به ماژول مربع شکل دوربین است که در آن دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی، اولترا واید ۵ مگاپیکسلی، تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی و فلش LED تعبیه شده است. همچنین کاربران این گوشی می‌توانند از حسگر اثر انگشت هم بهره ببرند.

از دیگر مشخصات این دو گوشی پایین‌رده نباید پشتیبانی از دو سیم‌کارت، نسل پنجم بلوتوث، پورت USB-C، فرستنده مادون قرمز و جک هدفون را از قلم بیندازیم.

ردمی ۹A از هفت روز دیگر یعنی ۷ ژوئیه با قیمت ۸۳ دلار روانه‌ی بازار مالزی می‌شود. همچنین ردمی ۹C هم از انتهای ماه ژوئیه با قیمت ۱۰۰ دلار به دست کاربران این کشور می‌رسد. هنوز در مورد تاریخ عرضه این گوشی در دیگر کشورها خبری منتشر نشده است.

