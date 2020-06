اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ قصد دارد ارزان قیمت‌ترین گوشی مجهز به اینترنت ۵G خود را با نام گلکسی A42 و اوایل سال ۲۰۲۱ راهی بازار کند.

سامسونگ از زمان معرفی گلکسی S10 تا کنون محصولات ۵G زیادی را راهی بازار کرد که البته همه آن‌ها از قیمت بسیار بالایی برخوردار بودند. اما با تولید چیپ‌های ارزان قیمت مجهز به این فناوری، خوشبختانه شاهد راه‌یابی نسل پنجم اینترنت همراه به گوشی‌های میان‌رده نیز بودیم.

حال به نظر می‌رسد این شرکت در نظر دارد یک گوشی اقتصادی مجهز به اینترنت ۵G را راهی بازار کند که گلکسی A42 نام دارد اما متاسفانه به این زودی‌ها شاهد رونمایی از آن نخواهیم بود چون به نقل از وب‌سایت SamMobile، غول کره‌ای این محصول را اوایل سال ۲۰۲۱ میلادی معرفی می‌کند.

گفته می‌شود سامسونگ نه تنها نسخه ۵G بلکه ۴G این محصول را هم با ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی در همان زمان راهی بازار خواهد کرد. اگرچه این روزها بهره‌مندی از اینترنت ۵G یعنی در اختیار داشتن پردازنده‌ای قدرتمند، اما با توجه به تولید پردازنده‌های ارزان قیمت‌تر، گلکسی A42 احتمالا در حد و اندازه‌های یک گوشی اقتصادی ظاهر خواهد شد.

