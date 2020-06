اگزینوس ۹۹۰ در مقابل کرین ۹۹۰؛ مقایسه سرعت گلکسی اس ۲۰ پلاس با هواوی P40

در این مطلب به مقایسه سرعت گلکسی اس ۲۰ پلاس و هواوی P40 می‌پردازیم؛ پرچم‌دارانی که از مشخصه فنی بسیار قدرتمندی بهره می‌برند و جدیدترین گوشی‌های سامسونگ و هواوی به حساب می‌آیند.

شرکت‌های بزرگ سازنده گوشی‌های هوشمند چند سالی است که مشغول تولید پردازنده‌های اختصاصی خود هستند تا از این طریق هم خود را از وابستگی به شرکت‌های شخص ثالث آزاد کنند و هم هزینه تمام شده محصولات تولیدی را کاهش دهند.

سامسونگ و هواوی نیز دو تا از بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در این زمینه هستند که معمولا از پردازنده‌های اختصاصی در گوشی‌های هوشمند خود استفاده می‌کنند. در حال حاضر قدرتمندترین پردازنده سامسونگ در سری اس ۲۰ بکار رفته که اگزینوس ۹۹۰ نام دارد. در طرف مقابل هم کرین ۹۹۰ را به عنوان پردازنده پرچم‌دار هواوی در اختیار داریم.

البته گلکسی اس ۲۰ در نسخه‌ای مجهز به اسنپدراگون ۸۶۵ نیز تولید شده اما تمرکز این مطلب بیشتر مقایسه دو شرکت بزرگ در زمینه تولید پردازنده بود. اما قبل از پرداختن به این مقایسه، بهتر است هم نگاهی داشته باشیم به مشخصات فنی این دو محصول و هم پردازنده بکار رفته در آن‌ها.

گلکسی اس ۲۰ پلاس هواوی P40 نمایشگر ۶.۷ اینچی Dynamic AMOLED، رفرش ریت ۱۲۰ هرتز نمایشگر ۶.۱ اینچی OLED اگزینوس ۹۹۰، لیتوگرافی ۷ نانومتر پلاس کرین ۹۹۰ ۵G، لیتوگرافی ۷ نانومتر پلاس هشت هسته – ۲ × ۲.۷۳ گیگاهرتز هسته Mongoose M5 به علاوه ۲ × ۲.۵۰ گیگاهرتز Cortex-A76 و ۴ × ۲.۰ گیگاهرتز هسته Cortex-A55 هشت هسته – ۲ × ۲.۲.۸۶ گیگاهرتز هسته Cortex-A76 به علاوه ۲ × ۲.۳۶ گیگاهرتز Cortex-A76 و ۴ × ۱.۹۵ گیگاهرتز هسته Cortex-A55 پردازنده گرافیکی Mali-G77 MP11 پردازنده گرافیکی Mali-G76 MP16 ۱۲۸/۸ گیگابایت ۱۲۸/۶، ۱۲۸/۸ و ۲۵۶/۸ گیگابایت اندروید ۱۰ اندروید ۱۰ (بدون سرویس‌های گوگل) باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژر سریع ۲۵ واتی باتری ۳۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژر سریع ۲۲.۵ واتی امتیاز بنچمارک AnTuTu ورژن ۸: ۵۰۰۱۱۴ امتیاز بنچمارک AnTuTu ورژن ۸: ۴۸۶۵۸۳ امتیاز بنچمارک GeekBench ورژن ۵.۱: ۲۷۰۳ امتیاز بنچمارک GeekBench ورژن ۵.۱: ۳۱۴۸

شما عزیزان می‌توانید ویدئوی مقایسه سرعت گلکسی اس ۲۰ پلاس و هواوی P40 را در زیر تماشا کنید.

دانلود mp4

منبع: androidauthority

The post اگزینوس ۹۹۰ در مقابل کرین ۹۹۰؛ مقایسه سرعت گلکسی اس ۲۰ پلاس با هواوی P40 appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala