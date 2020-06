دوربین گوشی های هوشمند بدون شک از مهم‌ترین بخش‌های این گجت‌ها محسوب می‌شوند. ظهور عکاسی محاسباتی به همراه افزایش تعداد لنزها باعث شده که گوشی‌های هوشمند به گزینه پیش‌فرض برای عکاسی تبدیل شوند. طی سال‌های گذشته، دوربین‌های عکاسی جمع‌وجور از رونق افتاده‌اند و حالا دوربین‌های حرفه‌ای از جانب گوشی‌های هوشمند تخت فشار قرار گرفته‌اند.

با این حال، کیفیت عالی دوربین گوشی های امروزی یک شبه پدید نیامده و حاصل سال‌ها تلاش‌های گسترده و همچنین آزمون و خطا است. اگرچه برخی نوآوری‌های مربوط به این حوزه در حال حاضر سروصدای زیادی راه می‌اندازند، ولی باید بگوییم که بسیاری از این نوآوری‌ها سال‌ها قبل هم عملی شده‌اند.

در ادامه به برخی از مهم‌ترین نوآوری‌های دوربین گوشی ها در دوران پیش از همه‌گیری گسترده گوشی‌های اندرویدی و آیفون نگاهی می‌اندازیم و تاثیر این تلاش‌ها بر دوربین گوشی‌های امروزی را بررسی می‌کنیم.

اولین گوشی های دوربین دار

شرکت ژاپنی شارپ در سال ۲۰۰۰ اولین گوشی دارای دوربین را به نام J-SH04 معرفی کرد و با این کار تاریخ‌ساز شد. اولین گوشی‌های دوربین دار از رزولوشن پایین‌تر از VGA بهره می‌بردند اما در هر صورت ایده‌ی عکاسی راحت و در تمام لحظات را مطرح کردند. خیلی سریع شرکت‌های سازنده متوجه شدند که دوربین گوشی ها یک ویژگی بسیار مهم به حساب می‌آید.

نوکیا سال بعد اولین گوشی دوربین دار خود به نام ۷۶۵۰ را معرفی کرد که از دوربین VGA و بدنه کشویی بهره می‌برد. در ضمن این اولین گوشی نوکیا بود که قابلیت MMS یا خدمات پیام چندرسانه‌ای را به ارمغان می‌آورد. به همین خاطر کاربران می‌توانستند با این گوشی به راحتی عکاسی کنند و این عکس‌ها را با دوستان و خانواده خود در شهرها و کشورهای مختلف جهان به اشتراک بگذارند.

در ادامه، انواع و اقسام شرکت‌ها در این حوزه نوآوری‌های مختلفی را عملی کردند. آیا فکر می‌کنید گوشی ایسوس ذن‌فون ۶ اولین گوشی دارای دوربین چرخنده محسوب می‌شود؟ باید بگوییم که شرکت ال‌جی سال‌ها قبل برای گوشی A7150 چنین مشخصه‌ای را ارائه کرده است.

دوران طلایی نوآوری دوربین گوشی های هوشمند

۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ را می‌توان دوران طلایی نوآوری دوربین در بین گوشی‌های هوشمند اولیه به حساب آورد؛ در این دوران، شاهد معرفی گوشی‌های دارای شکل و شمایل جذابی بودیم و در عین حال به نوآوری‌های دوربین هم توجه زیادی نشان می‌دادند.

زمانی که نوکیا گوشی‌های سری N را معرفی کرد، توانست معیاری برای کیفیت دوربین گوشی های هوشمند ایجاد کند. این روند با نوکیا N90 آغاز شد که از طراحی عجیبی بهره می‌برد و اولین گوشی نوکیا متمرکز بر فیلم‌برداری بود. در ادامه همین روند، شاهد معرفی N93 با طراحی تقریبا مشابه بودیم که از سنسور ۳.۱۵ مگاپیکسلی و لنز تله‌فوتو ساخت شرکت زایس بهره می‌برد.

اما در این سری، غول واقعی گوشی نوکیا N95 بود که از سنسور ۵ مگاپیکسلی و لنز ساخت شرکت زایس استفاده می‌کرد. دوربین این گوشی می‌توانست عکس‌های جذاب و بسیار واضحی را ثبت کند و توجه کاربران زیادی را جذب کرد. در ادامه، نوکیا N82 چنین رویکردی را برای دوربین ادامه داد.

دوربین ۵ مگاپیکسلی به همراه فلش Xenon باعث شد که کاربران بتوانند در شرایط مختلف عکس‌های قابل توجهی را ثبت کنند. اگرچه در مقایسه با دوربین گوشی‌های امروزی عکس‌های این گوشی به چشم نمی‌آیند، اما در مقایسه با گوشی‌های رقیب در سال ۲۰۰۷، نوکیا N82 حرف اول را در زمینه‌ی کیفیت دوربین می‌زد.

در این رابطه باید به گوشی‌های سونی اریکسون هم اشاره کنیم که به لطف سابقه طولانی در حوزه دوربین‌های عکاسی، این برند تلاش کرد کیفیت دوربین گوشی‌های خود را بهبود ببخشد. در این زمینه می‌توانیم گوشی‌های سری K و به‌خصوص گوشی K850i را نام ببریم.

این گوشی از دوربین ۵ مگاپیکسلی به همراه فلش xenon بهره می‌برد ولی در عین حال، برای فیلم‌برداری می‌توانست از فلش LED سه‌گانه هم استفاده کند. از بین قابلیت‌های دوربین این گوشی می‌توانیم به امکان عکس‌برداری پشت‌سرهم تا ۹ عکس اشاره کنیم. در ضمن نباید درپوش لنز دوربین این گوشی را از قلم بیندازیم که به‌طور خودکار باز و بسته می‌شد.

روی هم رفته، این گجت در اصل یک دوربین عکاسی قرار گرفته درون گوشی بود. دوربین این گوشی همچنین قادر به ثبت عکس‌های ماکرو هم بود که این مشخصه به تازگی در بین گوشی‌های هوشمند مورد استقبال قرار گرفته است.

در ادامه همین رویکرد، ال‌جی گوشی عجیب KU990 Viewty را به بازار عرضه کرد. برای رقابت با گوشی‌های نوکیا، ال‌جی از لنزهای ساخت شرکت آلمانی Schneider Kreuznach استفاده کرد. این گوشی از فلش Strobe و سیستم فوکوس خودکار هم بهره می‌برد.

در بخش فوقانی این گوشی مانند دوربین‌های عکاسی دکمه‌های مختلفی قرار داشت که برای حالت‌های مختلف دوربین، شاتر و فعال‌سازی سیستم لرزش گیر مورد استفاده قرار می‌گرفتند. همچنین باید بگوییم که این گوشی از نمایشگر لمسی استفاده می‌کرد.

به دلیل وجود تراشه‌های نه‌چندان قدرتمند و فقدان الگوریتم‌های هوشمند، شرکت‌ها برای حل مشکلات باید به نوآوری‌های مختلفی روی می‌آوردند. به‌عنوان مثال اگرچه ثبت عکس‌های HDR امروزه به پدیده‌ای عادی بدل شده، اما در اواسط دهه ۲۰۰۰ بدون داشتن قدرت پردازشی مناسب، ثبت چنین عکس‌هایی امکان‌پذیر نبود. موتورولا اولین شرکتی بود که برای افزایش جذابیت عکس‌های ثبت شده در محیط‌های بسیار روشن، راهکار نوآورانه‌ای را معرفی کرد.

موتورولا Zine ZN5 با دیافراگم متغیر برای دوربین معرفی شد که در محیط‌های کم‌نور می‌توانست از دیافراگم f/2.8 استفاده کند و در محیط‌های پر نور هم این دیافراگم به f/5.6 می‌رسید. این گوشی همچنین از سنسور ۵ مگاپیکسلی و فلش xenon هم بهره می‌برد.

نوکیا هم چنین رویکردی را برای N86 تکرار کرد که اولین گوشی مجهز به سنسور ۸ مگاپیکسلی این شرکت بود. دوربین گوشی N86 از دیافراگم متغیر و شاتر مکانیکی بهره می‌برد و همین موضوع باعث می‌شد در شرایط نوری مختلف عکس‌های بهتری ثبت شود.

با مرور این گوشی‌ها، می‌توانیم تفاوت رویکرد شرکت‌ها را ببینیم. با وجود اینکه نوکیا تلاش کرده دوربین موجود در گوشی را ارتقا بدهد، اما شرکت‌های سونی و ال‌جی تلاش کرده‌اند یک گوشی را درون دوربین عکاسی قرار بدهند. اگرچه گوشی‌های دارای شکل و شمایل منحصر به فرد جذاب هستند، اما در نهایت رویکرد کاربردی نوکیا در آن دوران بیشترین توجهات را جلب کرد.

آغاز جنگ مگاپیکسل‌ها

در ابتدا تصور می‌شد که دوربین گوشی‌ها در رزولوشن ۵ مگاپیکسلی باقی خواهند ماند اما در نهایت نبرد بر سر مگاپیکسل‌های سنسور آغاز شد. سامسونگ با معرفی i8510 اولین گوشی دارای سنسور ۸ مگاپیکسلی را معرفی کرد و با این کار رقابت شدیدی در صنعت گوشی‌های هوشمند آغاز شد. سال بعد، یعنی در سال ۲۰۰۹، سامسونگ یک گوشی دیگر را معرفی کرد و بار دیگر در این زمینه رکورد جدیدی ثبت شد.

سامسونگ W880 فقط اولین گوشی دارای دوربین ۱۲ مگاپیکسلی محسوب نمی‌شود بلکه برای اولین بار فیلم‌برداری با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه را امکان‌پذیر کرد. اگرچه رزولوشن فیلم‌برداری محدود به ۷۲۰p بود، اما در هر صورت این کار باعث شد قابلیت فیلمبرداری دوربین گوشی بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

علاوه بر این باید به قابلیت‌های دیافراگم متغیر و فلش xenon هم اشاره کنیم. طراحی این گوشی یادآور دوربین‌های عکاسی کامپکت بود ولی در هر صورت به دلیل اینکه به غیر از دوربین از قابلیت‌های شاخص دیگری بهره نمی‌برد، مورد استقبال گسترده قرار نگرفت.

در سال ۲۰۱۰، نوکیا گوشی N8 را راهی بازار کرد که از سنسور بزرگ‌تری نسبت به مدل‌های قبلی بهره می‌برد. احتمالا می‌دانید که هرچقدر سنسور دوربین بزرگ‌تر باشد، نور بیشتری جذب می‌کند و این موضوع ارتباط مستقیمی با کیفیت دوربین دارد. این سنسور ۱/۱.۸۳ اینچی با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسلی می‌توانست عکس‌های بسیار باکیفیتی را ثبت کند. در ادامه می‌توانید دو عکس گرفته شده با دوربین این گوشی را مشاهده کنید.





آغاز ترکیب پیکسل‌ها به سبک نوکیا

اولین گوشی دارای دوربین مبتنی بر رزولوشن بسیار بالا، نوکیا ۸۰۸ بود که از سنسور غول‌پیکر ۱/۱.۲ اینچی و رزولوشن ۴۱ مگاپیکسلی بهره می‌برد. این رکورد نوکیا سال‌ها بعد در سال ۲۰۱۹ توسط آنر ویو ۲۰ شکسته شد که همراه با سنسور ۴۸ مگاپیکسلی به دست کاربران رسید.

نوکیا برای گوشی مبتنی بر ویندوز فون لومیا ۱۰۲۰ بار دیگر از این سنسور استفاده کرد اما عکس‌های ثبت شده با آن چندان مناسب نبودند که بخش زیادی از این کاهش کیفیت به سیستم‌عامل برمی‌گردد. در این میان، نکته قابل توجه این دوربین، بهره‌گیری از مشخصه عکاسی محاسباتی بود. این سنسور ۴۱ مگاپیکسلی به لطف ترکیب ۷ پیکسل مجاور، قادر به ثبت عکس‌های ۵ مگاپیکسلی بود. در ادامه می‌توانید سه نمونه عکس ثبت شده با نوکیا ۸۰۸ را ببینید.







چنین کاری نه‌تنها نویز تصاویر را کاهش می‌داد، بلکه دوربین می‌توانست در محیط‌های کم‌نور عکس‌های جذاب‌تری ثبت کند. علاوه بر این، باید به بهره‌گیری دوربین نوکیا ۸۰۸ از قابلیت oversampling هم اشاره کنیم که با این کار می‌توانست کیفیت زوم دیجیتالی را افزایش بدهد. اگرچه کیفیت این کار هیچ‌گاه به پای لنزهای تله‌فوتو نمی‌رسد، اما در مقایسه با دیگر گوشی‌های سال ۲۰۱۲، نتیجه‌ی این رویکرد شگفت‌انگیز بود.

پیش از ظهور اندروید و آیفون، دوربین‌های موبایل شگفت‌انگیز بوده‌اند

اگرچه برخی از این گوشی‌ها بعد از معرفی آیفون و گوشی‌های اندرویدی روانه‌ی بازار شده‌اند، اما در هر صورت می‌توانید ببینید که طی این سال‌ها انواع و اقسام شرکت‌ها چه تاثیری در بهبود کیفیت دوربین گوشی های هوشمند داشته‌اند. به دلیل پیشرفت سریع این فناوری، معمولا بسیاری از کاربران نوآوری‌های قدیمی را فراموش می‌کنند.

روی هم رفته می‌توانیم بگوییم که بسیاری از امکانات جذاب دوربین گوشی‌های هوشمند امروزی، نسخه‌های بهبود یافته از فناوری‌هایی هستند که سال‌ها قبل ارائه شده‌اند. باید ببینیم طی یک دهه آینده دوربین گوشی های هوشمند چه امکانات جذابی را برای کاربران به ارمغان می‌آورند.

منبع: Android Authority

