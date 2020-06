ساعاتی قبل وان‌پلاس رسما اعلام کرد که نسل جدید گوشی‌های میان‌رده این شرکت با نام وان پلاس Nord روانه‌ی بازار می‌شوند و هدف اصلی آن‌ها هم ارائه‌ی تجربه ویژه محصولات وان‌پلاس برای بخش وسیع‌تری از کاربران است.

در بخشی از بیانیه مدیرعامل وان‌پلاس آمده: «ما به محصولات پرچم‌دار خود بسیار افتخار می‌کنیم و به توسعه پرچم‌داران جذاب برای کاربرانمان ادامه خواهیم داد. اکنون ما می‌خواهیم تجربه کاربری محصولات وان‌پلاس را با کاربران بیشتری در سرتاسر جهان از طریق ارائه‌ی این محصولات جدید به اشتراک بگذاریم.»

وان‌پلاس کار خود را با گوشی‌های ارزان‌قیمت آغاز کرد و مثلا اولین گوشی وان‌پلاس فقط ۲۹۹ دلار قیمت داشت؛ اما در چند سال گذشته به‌عنوان ارائه‌دهنده پرچم‌داران جذاب شناخته می‌شود. این گوشی‌ها علی‌رغم داشتن امکانات و ویژگی‌های جذاب، معمولا نسبت به پرچم‌داران بسیاری از شرکت‌های رقیب قیمت پایین‌تری دارند.

اما در هر صورت قیمت گوشی‌های وان‌پلاس روند صعودی داشته و در حال حاضر ارزان‌ترین گوشی این شرکت با قیمت ۶۹۹ دلاری به فروش می‌رسد. حالا گوشی‌های میان‌رده وان پلاس Nord قرار است توجه بخش دیگری از این بازار را به خود جلب کنند.

این شرکت هنوز جزییات زیادی از این گوشی را فاش نکرده ولی اعلام شده که در ابتدا روانه‌ی بازار اروپا و هند می‌شود. در ابتدا گفته می‌شد این گوشی وان‌پلاس ۸ لایت نام دارد و سپس نام وان‌پلاس Z مطرح شد. طبق گزارش‌های منتشر شده، این گوشی از تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵G، نمایشگر اولد ۶.۵۵ اینچی ۹۰ هرتز، ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد.

همچنین در پنل پشتی می‌توانیم انتظار تعبیه دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی و اولترا واید ۱۶ مگاپیکسلی را داشته باشیم. این گوشی در تاریخ ۱۰ ژوئیه (۲۰ تیر) رسما معرفی می‌شود.

