تقریبا دو سال از معرفی تراشه اسنپدراگون Wear 3100 می‌گذرد و بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار، کوالکام نسل جدید تراشه‌های مختص ساعت های هوشمند را معرفی کرد. تراشه‌های اسنپدراگون Wear 4100 و Wear 4100+ قرار است سرعت بیشتر و عمر باتری بهتر را برای ساعت‌های هوشمند به ارمغان بیاورند.

روی هم رفته، در زمینه‌ی ساعت‌های هوشمند اپل واچ موفق شده فاصله خود را نسبت به رقبا روزبه‌روز بیشتر کند و در این میان، ضعف ساعت‌های مبتنی بر سیستم‌عامل Wear OS اعتراضات بسیاری از کاربران را به همراه داشته است. اگرچه تراشه Wear 3100 که در سال ۲۰۱۸ عرضه شده تلاش کرد مشکل عملکرد را بهبود ببخشد، اما همچنان ساعت‌های مبتنی بر آن از لحاظ عمر باتری حرف زیادی برای گفتن ندارند.

اما حالا این دو تراشه جدید می‌توانند هوای تازه‌ای برای این گجت‌ها به ارمغان بیاورند. در ادامه به مشخصات آن‌ها نگاهی می‌اندازیم.

کوچک‌تر شدن ابعاد

یکی از مهم‌ترین بهبودهای صورت گرفته، در زمینه‌ی ابعاد این دو تراشه است. در حالیکه تراشه Wear 3100 مبتنی بر فناوری ساخت ۲۸ نانومتری بوده است، اما حالا این دو تراشه جدید کوالکام از فناوری ساخت ۱۲ نانومتری بهره می‌برند. این امر منجر به بهبودهای متعددی در زمینه‌ی سرعت و طول عمر باتری می‌شود.

پردازنده Wear 4100 به جای هسته‌های Cortex A7 از هسته‌های Cortex A53 بهره می‌برد. اگرچه همچنان شاهد پردازنده مبتنی بر ۴ هسته پردازشی هستیم، ولی به جای سرعت ۱.۱ گیگاهرتز ساعت‌های مبتنی بر آن می‌توانند از سرعت ۱.۷ گیگاهرتز استفاده کنند. کوالکام می‌گوید این ارتقا منجر به بهبود ۸۵ درصدی سرعت تراشه می‌شود.

همچنین سرعت حافظه رم موجود در تراشه هم از سرعت ۷۵۰ مگاهرتز بهره می‌برد که این یعنی با افزایش ۸۵ درصدی سرعت روبرو هستیم. در نهایت باید به افزایش ۲.۵ برابری سرعت پردازنده گرافیکی اشاره کنیم که به لطف تعبیه Adreno A504 محقق شده است.

همچنین کوالکام خاطرنشان کرده این تراشه‌ها از دو پردازنده سیگنال تصویر استفاده می‌کنند که به ساعت‌های هوشمند اجازه می‌دهد دوربین دوگانه در بدنه خود تعبیه کنند.

پردازنده کمکی بهتر

پردازنده کمکی یا کمک پردازنده یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های Wear 4100 Plus است. کوالکام می‌گوید ساعت های هوشمند ۹۵ درصد طول عمر خود کار خاصی انجام نمی‌دهند و فقط در ۵ درصد اوقات مشغول پردازش فعال هستند. به همین خاطر یک کمک پردازنده می‌تواند بدون مصرف انرژی زیاد، اطلاعات مختلف را در اختیار کاربر قرار دهد.

کوالکام هم بسیاری از کارهای ساده مانند شمردن قدم‌ها و آلارم‌ها را به این کمک پردازنده موکول کرده است که در مقایسه با پردازنده اصلی انرژی بسیار کمتری مصرف می‌کند. این موضوع به‌خصوص برای افرادی که از ساعت هوشمند خود برای پایش خواب استفاده می‌کنند، اهمیت بسیار زیادی دارد.

تفاوت بین Wear 4100 و Wear 4100 Plus

مهم‌ترین تفاوت بین این دو تراشه، وجود کمک پردازنده است. کاربرانی که از ساعت‌های هوشمند مبتنی بر Wear 4100 استفاده خواهند کرد، می‌توانند از امکانات جذاب این تراشه بهره ببرند ولی فقدان کمک پردازنده در نهایت منجر به مصرف انرژی بیشتر می‌شود. اما به نظر می‌رسد بیشتر شرکت‌ها در نهایت برای ساعت‌های هوشمند خود از مدل پلاس استفاده خواهند کرد.

تاریخ عرضه ساعت‌های هوشمند مبتنی بر این تراشه‌ها

در حال حاضر دو شرکت مشغول توسعه ساعت هوشمند مبتنی بر این تراشه‌ها هستند. یکی از آن‌ها شرکت Mobvoi و دیگری برند Xiaotiancai، یکی از زیرمجموعه‌های هولدینگ BBK، است. ساعت ساخت Mobvoi تا انتهای سال جاری روانه‌ی بازار می‌شود ولی Xiaotiancai قصد دارد تا ۳۰ روز آینده از یک ساعت هوشمند مختص کودکان رونمایی کند.

