گوگل یک شرکت سازنده عینک واقعیت افزوده را تصاحب کرد

روز گذشته بعد از چند روز انتشار شایعات مختلف، خبر خرید شرکت کانادایی North توسط گوگل رسما اعلام شد؛ این شرکت به ساخت عینک های مختص واقعیت افزوده به نام Focals شهرت دارد.

هیچکدام از این دو شرکت جزییات چندانی از این معامله را فاش نکرده‌اند. در بخشی از بیانیه گوگل آمده: «در حالی که ما به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های سخت‌افزار و محاسبات محیطی ادامه می‌دهیم، تخصص فنی کارکنان شرکت North در این رابطه کمک خواهد کرد.» همچنین شرکت North اعلام کرده تمرکز خود در زمینه پشتیبانی از نسل اول عینک واقعیت افزوده Focals را کاهش می‌دهد و دیگر خبری از عرضه نسل دوم این عینک نخواهد بود.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، گوگل برای این معامله حدود ۱۸۰ میلیون دلار پرداخته است. نسل اول عینک واقعیت افزوده Focals با قیمت ۹۹۹ دلاری روانه‌ی بازار شد ولی در ادامه علی‌رغم دریافت تخفیف ۴۰۰ دلاری، باز هم فقط تعداد اندکی از آن‌ها به فروش رفت. گفته می‌شود این شرکت اخیرا با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کرد.

به خاطر داشته باشید که شایعات و خبرهای زیادی در مورد توسعه عینک‌ها و هدست‌های واقعیت افزوده توسط اپل منتشر شده است. به همین خاطر گوگل احتمالا با این خرید می‌خواهد دانش خود در زمینه‌ی محصول شکست خورده گوگل گلس به همراه تخصص کارکنان شرکت North را برای ساخت یک محصول رقیب مورد استفاده قرار دهد.

منبع: Android Authority

