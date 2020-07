شایعات درباره گوشی میان‌رده جدید وان پلاس تمامی ندارد و ماجرا وقتی پیچیده‌تر می‌شود که خود وان پلاس هم وارد این داستان می‌شود و چیزهای مختلف درباره گوشی آینده خود را لو می‌دهد. در واقع این یک جور استراتژی بازاریابی است که شرکت‌ها خودشان وارد میدان می‌شوند و با انتشار هر روزه اطلاعات جدید از محصولات آینده خود، اخبار و توجهات را به سمت خود جلب می‌کنند. یکی از مواردی که تا به امروز در مورد آن شک‌های زیادی وجود داشته، پردازنده گوشی وان پلاس نورد بوده است.

ابتدا گفته می‌شد که وان پلاس می‌خواهد از پردازنده مدیاتک Dimensity 1000 استفاده کند ولی بعد‌ها در شایعات دیگر، شنیده شد که قرار است شاهد پردازنده اسنپدراگن ۷۶۵G در این گوشی باشیم. حالا اما جای هیچ شک و تردیدی باقی نمانده چراکه هر دو شرکت وان پلاس و کوالکام، پردازنده استفاده شده در وان پلاس نورد را تایید کرده‌اند.

درواقع ماجرا از یک توییت حساب کاربری کوالکام در اروپا شروع شده که حالا آن توییت پاک شده است. در متن این توییت، حساب کاربری کوالکام گفته بود که از همکاری با وان پلاس روی پروژه جدید این شرکت، هیجان‌زده هستند. با این توییت آن‌ها به نوعی تایید کردند که میان‌رده جدید وان پلاس نه‌تنها از ۵G پشتیبانی می‌کند بلکه پردازنده کوالکام در آن استفاده خواهد شد.

اگرچه این توییت پس از مدتی حذف شد چراکه به نظر «اشتباهی منتشر شده بود!» اما ساعاتی بعد، Carl Pei، موسس وان پلاس، در مصاحبه با TechRadar گفت که گوشی نورد قرار است از پردازنده اسنپدراگن ۷۶۵G استفاده کند. شما درباره تلاش جدید وان پلاس برای ورود به بازار گوشی‌های میان‌رده چه فکر می‌کنید؟

منبع: GSMArena

The post کوالکام و OnePlus، پردازنده وان پلاس نورد را اعلام کردند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala