عکسی تازه از آنر X10 مکس و نمایشگر بزرگ آن لو رفت

شرکت آنر قرار است فردا جدیدترین گوشی خود که نمایشگر بسیار بزرگی هم دارد را معرفی کند. این گوشی که نمایشگر ۷.۰۹ اینچی خواهد داشت، آنر X10 مکس نام خواهد گرفت و حالا یک روز مانده به معرفی، یک عکس جدید از این محصول به بیرون درز کرده است. جدا از عکس خود گوشی که اندازه بسیار بزرگ آن را نشان می‌دهد، برچسب قیمت آن هم لو رفته است.

در تصویر اول که در زیر می‌بینید، رنگ‌هایی که آنر X10 مکس در آن عرضه می‌شوند هم قابل مشاهده است. جدا از آن، به نظر می‌رسد پنل نمایشگر بزرگ این گوشی، از نوع LCD باشد و دوربین سلفی هم که در بریدگی قطره مانند در بالای آن جای گرفته است.

تصویر بعدی مربوط به برچسب قیمتی این گوشی‌ها می‌شود که لو رفته است. مدل پایه آنر X10 مکس که رم ۶ و حافظه داخلی ۶۴ گیگابایتی دارد، با قیمت حدودی ۳۳۹ دلار عرضه خواهد شد. مدل بعدی با همان میزان حافظه رم و حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی، حدود ۳۶۷ دلار قیمت خواهد داشت. در نهایت بهترین نسخه از این گوشی با حافظه ۱۲۸ و رم ۸ گیگابایتی، قیمتی تقریبا معادل ۳۹۵ دلار خواهد داشت.

انتظار می‌رود آنر از پردازنده مدیاتک Dimensity 800 در این گوشی استفاده کند. دوربین دوگانه با دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی و باتری حجیم ۵۰۰ میلی‌آمپری از دیگر مشخصات این گوشی هستند. شما درباره این گوشی ۷.۰۹ اینچی چه فکر می‌کنید؟

