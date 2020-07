تولید انبوه آیفون ۱۲ احتمالا به تاخیر خواهد افتاد

اینکه بالاخره آیفون ۱۲ با تاخیر عرضه می‌شود یا خیر، فعلا بزرگ‌ترین سوالی است که درباره این گوشی‌ها مطرح می‌شود. در چند روز اخیر هم شنیده بودیم که قرار است بدون تاخیر شاهد آیفون ۱۲ باشیم اما حالا دوباره در خبری جدید، شایعه شده که تولید انبوه سری گوشی‌های آیفون ۱۲ بین چهار هفته تا دو ماه، با تاخیر روبرو خواهد شد.

دلیل این تاخیر هم تعطیلی کارخانه‌های تولید به خاطر بحران پاندمی ویروس کرونا است. این گزارش را به طور مشخص Nikkei Asian Review منتشر کرده و در آن اینطور عنوان شده که:

یک منبع به Nikkei گفته است: «اینطور که به نظر می‌رسد، پروسه تولید انبوه چند ماه تاخیر دارد اما اپل تمام تلاشش را می‌کند تا بتواند این تاخیر را از بین ببرد. هنوز این احتمال وجود دارد که زمان‌بندی تولید انبوه کمی جلوتر بیاید». این فرد ادامه داد: «برخی قسمت‌های پروسه مونتاژ آیفون ۱۲ ممکن است تا اوایل ماه اکتبر تاخیر داشته باشند و جای تعجب نیست که حتی تاخیر بیشتر هم شاهد باشیم. زیرا هنوز آزمایش‌های اولیه آیفون ۱۲ ادامه دارد و طراحی محصول هم به مرحله تایید نهایی نرسیده است».

به نقل از این گزارش، اپل به شدت در تلاش است تا بتواند تاخیرها را جبران کند. همانطور که پیش‌تر هم گفتیم، تا به حال حدس و گمان‌های زیادی درباره زمان عرضه چهار مدل آیفون ۱۲ به میان آمده بود. برای مثال وال استریت ژورنال در گزارشی در ماه آوریل گفته بود که معرفی این گوشی‌ها در سال جاری انجام می‌شود اما عرضه آن‌ها احتمالا یک ماه تاخیر خواهد داشت.

پس از این گزارش، یکی از شرکت‌های زنجیره تامین اپل یعنی Broadcom، گفته بود که عرضه آیفون‌های امسال با چند هفته تاخیر انجام می‌شود و حتی مراسم معرفی آن‌ها هم تاخیر خواهد خورد.

سپس گزارش‌های دیگری داشتیم از اینکه اپل به زنجیره تامین خود و برای نیمه دوم سال، سفارش ۴۵ میلیون آیفون XR، آیفون ۱۱ و آیفون SE داده تا در صورت تاخیر احتمالی گوشی‌های ۵G و جدید این شرکت، با این ۴۵ میلیون آیفون بتواند پاسخگوی نیاز بازار در نیمه دوم ۲۰۲۰ باشد.

در گزارش بعدی نوبت به بلومبرگ رسید تا بگوید که احتمالا برخی از آیفون‌ها مثل هر سال عرضه می‌شوند و برخی دیگر، چند هفته بعد به بازار بیایند. چنین شرایطی را برای مثال در زمان عرضه آیفون X دیده بودیم. در آن سال آیفون X در کنار دو گوشی خانواده آیفون ۸ معرفی شد اما اگرچه هر دو مدل آیفون ۸ از هفته بعد از معرفی به بازار عرضه شدند اما عرضه آیفون X به تقریبا یک ماه پس از آن موکول شد.

Ming-Chi Kuo که تحلیلگر مشهور اپلی است نیز عقیده دارد که دو مدل پرو از آیفون ۱۲ که از آنتن‌های mmWave 5G استفاده می‌کنند، احتمالا با تاخیر در عرضه مواجه می‌شوند. گویا اپل در ماه آوریل تغییراتی در آنتن‌های این گوشی‌ها اعمال کرد و همین تغییرات، باعث تاخیر در عرضه این دو مدل خواهد شد.

Ming-chi Kuo اینطور مشخص کرده که از بین چهار آیفون امسال که یکی نمایشگر ۵.۴ اینچی، دوتا نمایشگر ۶.۱ اینچی و یکی نمایشگر ۶.۷ اینچی دارند، مدل ۵.۴ و مدل پایه ۶.۱ اینچی قرار است در ماه سپتامبر به تولید انبوه برسند تا به محض معرفی، آماده عرضه به بازار شوند. اما عرضه نسخه‌های پرو از آیفون ۱۲ (با نمایشگرهای ۶.۱ و ۶.۷ اینچی) با تاخیر مواجه خواهند بود و احتمالا در ماه اکتبر از راه می‌رسند.

با این وضع هنوز هم مشخص نیست که بالاخره چه زمانی چهار مدل آیفون ۱۲ معرفی می‌شوند و چه زمانی به بازار عرضه خواهند شد. احتمالا در هفته‌های آینده بازهم گزارش‌های مشابهی خواهیم داشت ولی در مجموع هرچه به ماه سپتامبر نزدیک‌تر شویم، اخبار دقیق‌تری از این موضوع مخابره خواهد شد.

