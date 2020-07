به نظر می‌رسد سامسونگ ساعاتی پیش، خواسته یا ناخواسته، تصویرهایی از پرچمدار جدید خود یعنی گلکسی نوت ۲۰ اولترا را روی وب‌سایتش منتشر کرده است. این تصاویر در واقع رندرهایی خبری از این گوشی هستند که روی نسخه روسیه وب‌سایت سامسونگ ظاهر شده‌اند و کاربری به نام Ishan Agarwal آن‌ها را توییت کرده است.

طبیعتا این تصاویر هنوز توسط سامسونگ تاییده نشده‌اند اما چیزی که می‌بینیم، به نظر یک گوشی از خانواده گلکسی نوت است که در چینش سه تایی دوربین‌های خود، یک دوربین پریسکوپی مشابه دوربین تله‌فوتو گلکسی اس ۲۰ اولترا هم دارد. با وجود این نشانه‌ها، می‌توانیم با اطمینان بالایی بگوییم که این عکس‌ها متعلق به سامسونگ گلکسی نوت ۲۰ اولترا هستند و این گوشی را در رنگ مسی یا طلایی، نشان می‌دهند.

وب‌سایت ورج رسما تایید کرده که این تصاویر را در صفحه‌ای مربوط به گلکسی نوت ۸ در وب‌سایت روسیه سامسونگ دیده است. آنطور که ورج نوشته، این عکس‌ها، تصویر پس‌زمینه برای بخشی از وب‌سایت بودند که روی آن نوشته شده بود: «نسل آینده نوت را کشف کن». به محض کلیک روی این بخش نیز به صفحه مربوط به معرفی گلکسی نوت ۱۰ هدایت شده‌اند.

همچنین به گفته ورج، بنری که با آن عبارت و این عکس‌ها ساخته شده بود، از نظر رنگ با یکدیگر همخوانی نداشتند و از همین رو، تصور می‌شود فردی که مسئول این وب‌سایت بوده، اشتباها عکس گلکسی نوت ۲۰ اولترا را به جای عکس گلکسی نوت ۱۰ آپلود کرده و همه این‌ها، تصادفی است!

از جمله دلایل دیگری که می‌توانیم به نوعی تایید کنیم که این عکس‌ها متعلق به گلکسی نوت ۲۰ اولترا است نیز توییتی از حساب کاربری Ice Univerce است. این حساب کاربری تا به امروز سابقه درخشانی در لو دادن اطلاعات گوشی‌های معرفی نشده سامسونگ داشته و اخیرا هم در توییتی گفته بود که خانواده گلکسی نوت ۲۰ در رنگ مسی عرضه خواهند شد.

همچنین او امروز یک عکس از قاب‌های محافظ که برای دو گوشی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ اولترا ساخته شده بود را هم توییت کرد که با توجه به آن عکس و رندرهای خبری لو رفته، می‌توانیم بگوییم که این عکس‌ها واقعا مربوط به گلکسی نوت ۲۰ اولترا می‌شوند.

از این موارد که بگذریم، یک نکته دیگر هم در این عکس‌ها به نوعی تایید شده و آن تخت بودن نمایشگر این گوشی است. سامسونگ در خانواده گلکسی اس ۲۰، خمیدگی کناره‌ها را تا حد زیادی کاهش داد و در شایعات و خبرها هم داشتیم که قرار است خمیدگی نمایشگر در گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ حذف شوند.

سامسونگ سابقا گوشی‌های گلکسی نوت را در پایان هر تابستان معرفی کرده است. بنابراین با شروع ماه جولای و حالا لو رفتن این تصاویر، به نظر می‌رسد که امسال هم باید در ماه اوت یا همان شهریور ماه، انتظار معرفی گوشی‌های جدید خانواده گلکسی نوت را بکشیم. شما درباره این تصاویر چه فکر می‌کنید؟

منبع: TheVerge

