از زمانی که پاندمی ویروس کرونا شروع شد، نمایشگاه IFA 2020 جزو اولین نمایشگاه‌های بزرگ تکنولوژی بود که برگزاری آن نه تنها کنسل نشد بلکه زمان برگزاری آن مشخص هم شده است! حالا سامسونگ اعلام کرده با وجود اینکه این نمایشگاه برگزار خواهد شد، تصمیم گرفته محصولات جدید خود را در مراسمی آنلاین به نمایش بگذارد.

نمایشگاه IFA 2020 قرار است بین تاریخ‌های ۱۴ تا ۱۹ شهریور ماه و در شهر برلین برگزار شود و قرار هم نیست که مثل سال‌های قبل جمعیت زیادی داشته باشد. در واقع شهر برلین، مقرراتی وضع کرده که طبق آن برگزاری مراسم یا نمایشگاهی با بیش از ۵۰۰۰ هزار شرکت کننده، ممنوع است. برگزارکنندگان IFA 2020 هم با توجه به این قانون، تصمیم گرفته‌اند تا شرکت‌کنندگان را به ۱۰۰۰ نفر در روز محدود کنند.

حالا در این میان سامسونگ به یکباره در بیانیه‌ای که برای وب‌سایت TechCrunch ارسال کرده، گفته که این شرکت تصمیم گرفته تا در این نمایشگاه حضور نداشته باشد. البته این تصمیم فقط محدود به امسال است و اگر سال بعد بهانه‌ای مثل ویروس کرونا وجود نداشته باشد، در ایفا ۲۰۲۱ شرکت خواهد کرد.

سامسونگ در بیانیه خود به وب‌سایت TechCrunch اینطور نوشته که: «ما تصمیم هیجان‌انگیزی گرفتیم تا آخرین خبرها و معرفی جدیدترین محصولاتمان را در مراسم دیجیتالی خودمان در اوایل سپتامبر با شما به اشتراک بگذاریم».

هنوز البته کسی نمی‌داند که این مراسم آنلاین سامسونگ در چه زمینه‌ای خواهد بود. اما انتظار داریم که جدیدترین گوشی تاشو سامسونگ را در همین بازه زمانی ببینیم و شاید معرفی این گوشی به این مراسم موکول شود.

در هر صورت، این شرکت معمولا هرساله حضور پر رنگی در نمایشگاه‌های IFA دارد اما در عین حال، کم پیش می‌آید که گوشی‌های مهم یا دیگر محصولات بزرگ خود را در این نمایشگاه معرفی کند. شاید بهتر باشد اینطور بگوییم که سامسونگ مخصوصا در یکی دو سال اخیر، از IFA برای نمایش محصولاتی که پیش‌تر معرفی کرده، استفاده کرده است. اما همچنان اینکه سامسونگ تصمیم گرفته امسال در IFA شرکت نکند، خبر ناراحت‌کننده‌ای برای این نمایشگاه و برگزارکنندگان آن خواهد بود.

هنوز دو ماه کامل تا شروع سپتامبر باقی مانده اما ویروس کرونا گویا قرار نیست به این زودی‌ها جایی برود. بسیاری از کشور‌های اروپایی از جمله آلمان، در ماه گذشته شاهد افزایش تعداد مبتلایان به این ویروس بوده‌اند. حالا هم که سامسونگ تصمیم گرفته در IFA شرکت نکند، این احتمال وجود دارد که شرکت‌های دیگر هم چنین تصمیمی بگیرند و در نهایت IFA 2020 هم مثل دیگر نمایشگاه‌های بزرگ تکنولوژی امسال، لغو شود.

