این روزها گوشی‌های تاشو مورد توجه شرکتهای زیادی قرار گرفته‌اند و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک ال جی از یک گوشی مبتنی بر نمایشگر رول شونده رونمایی خواهد کرد.

طبق گزارش نشریه کره‌ای The Elec، شرکت ال جی مشغول توسعه یک گوشی رول شونده است که فعلا پروژه B نام دارد. در همین رابطه باید خاطرنشان کنیم ال جی چند پتنت مربوط به گوشی های دارای نمایشگر رول شونده را ثبت کرده است. حالا به نظر می‌رسد این شرکت در حال آماده‌سازی مدل‌های اولیه مبتنی بر چنین طرحی است.

مفهوم نمایشگر رول شونده به کاربران اجازه می‌دهد که اندازه نمایشگر را کوچک‌تر یا بزرگ‌تر کنند تا به اندازه موردنیاز آن‌ها برسد. در همین رابطه می‌توانیم به شرکت TCL اشاره کنیم که مدتی قبل از یک گوشی مفهومی یا کانسپت مجهز به نمایشگر رول شونده رونمایی کرد.

گفته می‌شود شرکت چینی BOE مشغول همکاری با ال‌جی برای توسعه چنین نمایشگری است و ال‌جی این پنل را خود تولید نخواهد کرد. این کمپانی نمایشگرهای تاشو را در اختیار شرکت‌هایی مانند هواوی قرار می‌دهد اما اخیرا به خاطر مسائل کیفی مورد انتقاد قرار گرفته است. به تازگی گزارش شده که پنل‌های اولد BOE که قرار بوده در نسل بعدی گوشی‌های گلکسی اس سامسونگ مورد استفاده قرار بگیرند، در آزمایش‌های مربوط به بررسی کیفیت شکست خورده‌اند.

به غیر از پروژه B که ظاهرا قرار است در اوایل ۲۰۲۱ عرضه شود، ال‌جی در حال ساخت دو گوشی دیگر است. یکی از آن‌ها با نام مستعار Wing اواخر امسال عرضه می‌شود و دیگری یک پرچم‌دار با نام مستعار Rainbow است که در سال ۲۰۲۱ به دست مشتریان خواهد رسید.

