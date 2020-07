دقایقی قبل گوشی ۵G آنر ۳۰ لایت معرفی شد که از ۶ روز دیگر یعنی ۸ ژوئیه با قیمت پایه ۱۷۰۰ یوان (۲۴۰ دلار) روانه‌ی بازار چین می‌شود.

قلب تپنده این گوشی تراشه Dimensity 800 مدیاتک است که پردازنده آن از ۴ هسته Cortex-A76 و ۴ هسته A55 (همگی با سرعت ۲ گیگاهرتز) بهره می‌برد. همچنین Mali-G57 MC4 به‌عنوان پردازنده گرافیکی این تراشه انجام وظیفه می‌کند. در این میان باید خاطرنشان کنیم که این تراشه مبتنی بر فناوری ساخت ۷ نانومتری است.

مدل پایه این گوشی از ۶ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد و گران‌ترین مدل هم مجهز به ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی است. این گوشی با رابط کاربری Magic UI 3.1 که مبتنی بر اندروید ۱۰ است، روانه‌ی بازار می‌شود.

در پنل جلویی شاهد نمایشگر ۶.۵ اینچی LCD با رزولوشن ۱۰۸۰p+ هستیم. رفرش ریت نمایشگر آنر ۳۰ لایت هم ۹۰ هرتز است. در بریدگی نمایشگر یک دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی تعبیه شده که می‌تواند در زمینه‌ی تشخیص چهره انجام وظیفه کند و البته نباید وجود حسگر اثر انگشت در لبه‌ی کناری بدنه را از قلم بیندازیم.

در پنل پشتی یک ماژول دوربین مستطیل شکل توجه را جلب می‌کند که ۴ دوربین را جای داده است. دوربین اصلی از نوع ۴۸ مگاپیکسلی محسوب می‌شود و از سنسور بزرگ ۱/۲ اینچی بهره می‌برد. علاوه بر این باید به دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی هم اشاره کنیم. دوربین اصلی این گوشی قادر به ضبط ویدیو با رزولوشن ۴K است.

انرژی آنر ۳۰ لایت از جانب باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و سرعت شارژ آن ۲۲.۵ وات است. این یعنی در عرض نیم ساعت، شارژ باتری این گوشی از ۰ به ۵۳ درصد می‌رسد. همچنین نباید بهره‌گیری از جک هدفون و پشتیبانی از دو سیم‌کارت را از قلم بیندازیم.

همانطور که گفتیم مدل پایه این گوشی آنر با داشتن ۶ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی ۲۴۰ دلار قیمت دارد. خریداران برای خرید مدل‌های ۶/۱۲۸ و ۸/۱۲۸ گیگابایتی هم باید به ترتیب مبلغ ۲۷۰ و ۳۱۰ دلار بپردازند.

منبع: GSM Arena

The post گوشی ۵G آنر ۳۰ لایت با قیمت ۲۴۰ دلار معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala