آنر X10 مکس ۵G با نمایشگر بزرگ ۷.۰۹ اینچی معرفی شد

روز گذشته بود که تصویر لو رفته از آنر X10 مکس ۵G را منتشر کردیم و حالا امروز این گوشی رسما معرفی شده است. مهم‌ترین نکته درباره این محصول، نمایشگر بزرگ ۷.۰۹ اینچی آن است. روزی روزگاری چنین نمایشگری، گجت‌ها را در دسته تبلت‌ها قرار می‌داد اما حالا با گوشی ۷ اینچی روبرو هستیم.

پنل این نمایشگر از نوع IPS LCD است و رزولوشن فول‌اچ‌دی پلاس دارد. دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی آنر X10 مکس نیز درون یک بریدگی قطره‌مانند، در بالای صفحه نمایش آن قرار گرفته است. آنر همچنین گفته که در ساخت این پنل، از ماتریکس RGBW استفاده کرده و در نتیجه میزان روشنایی این پنل نسبت به دیگر پنل‌های معمول LCD بیشتر است. به طور دقیق‌تر، نمایشگر آنر X10 مکس می‌تواند تا ۷۸۰ نیتس روشنایی داشته باشد و همچنین از فناوری HDR10 هم پشتیبانی می‌کند.

آنر X10 مکس جزو گوشی‌های خیلی بزرگ به حساب می‌آید و اگر بخواهیم دقیق‌تر ابعاد آن را بررسی کنیم، با محصولی طرف هستیم که ۱۷۴.۳۷ میلی‌متر ارتفاع و ۸۴.۹۱ میلی‌متر عرض دارد و وزن آن هم به ۲۳۲ گرم می‌رسد. آنر عقیده دارد گوشی به این بزرگی، حتی می‌تواند به عنوان یک سیستم اینفوتینمنت در خودرو هم استفاده شود.

در بالا و پایین این گوشی دو بلند قرار داده شده‌اند که خروجی صدای استریو به کاربر ارائه می‌کنند. به طور کل با گوشی طرف هستیم که برای تماشای محتوای ویدیویی و یا بازی‌های سبک، واقعا جذاب و مناسب است.

هسته اصلی این گوشی پردازنده مدیاتک Dimensity 800 5G است و در کنار آن، ۶ یا ۸ گیگابایت حافظه رم وجود دارد. حافظه داخلی گوشی هم ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایتی است. در بخش پشتی گوشی و در ماژول مستطیل شکل بزرگ دوربین، یک دوربین ۴۸ مگاپیکسلی به عنوان دوربین اصلی قرار گرفته و در زیر آن فلش LED در کنار یک دوربین دو مگاپیکسلی برای سنجش عمق میدان در عکاسی پرتره وجود دارد.

باتری گوشی هم همانطور که در شایعات شنیده بودیم، ظرفیت ۵۰۰۰ میلی‌آمپری دارد و آنر هم یک شارژر ۲۲.۵ واتی برای شارژ سریع این باتری در بسته‌بندی این گوشی قرار خواهد داد. از نظر نرم‌افزاری، روی آنر X10 مکس اندروید ۱۰ نصب شده که رابط کاربری Magic UI 3.1 را با خود به همراه دارد.

آنر X10 مکس در سه رنگ آبی، نقره‌ای و مشکی عرضه می‌شود و فروش آن از فردا در کشور چین آغاز خواهد شد. مدل پایه با رم ۶ و حافظه داخلی ۶۴ گیگابایتی، حدود ۲۶۹ دلار قیمت دارد. مدل بعدی با همان میزان رم و حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی، حدود ۲۹۷ دلار قیمت‌گذاری شده. در نهایت گران‌ترین مدل با رم ۸ و حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی، حدود ۳۵۴ دلار قیمت‌گذاری شده است. شما درباره این گوشی چه فکر می‌کنید؟

