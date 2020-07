به محضی که دنیا با آثار ویرانگر بیماری فراگیر ویروس کرونا آشنا شد، مردم یاد گرفتند که برای مقابله با انتقال ویروس، اول باید فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت کنند و در مرحله بعد، دست‌های خود را مرتبا بشورند. اما با این وجود وقتی در این شرایط صحبت از گوشی‌های هوشمند می‌شود، این گجت‌های کوچک به عنوان یکی از کثیف‌ترین اشیایی که هرکس با خود حمل می‌کند، شناخته می‌شوند. سامسونگ در چنین شرایطی برای اینکه ابزاری برای تمیز کردن گوشی‌ها به کاربران ارائه کند، یک شارژر بی‌سیم جدید می‌فروشد که با لامپ UV می‌تواند تا ۹۹ درصد باکتری‌های روی گوشی را در ده دقیقه از بین ببرد.

درواقع این شارژر جدید، محصولی از شرکت ITFIT با نام ITFIT UV Sterilizer است. این شارژر در نگاه اول شبیه به یک جعبه سفید است که سامسونگ می‌گوید گوشی به بزرگی گلکسی اس ۲۰ اولترا هم در درون آن می‌تواند قرار بگیرد. اما خب طبیعتا از آن‌جایی که این شارژر از تکنولوژی Qi استفاده می‌کند، فقط برای گجت‌های سامسونگ قابل استفاده نیست و دیگر گوشی‌ها و گجت‌ها هم می‌توانند ضمن شارژ شدن، از قابلیت ضد باکتریایی آن استفاده کنند.

برای استفاده باید وسیله‌ای که می‌خواهید را درون این جعبه قرار دهید و سپس دستگاه را با کمک پورت USB-C که دارد، به برق وصل کنید و دکمه جلوی دستگاه را بزنید. سرعت شارژ بی‌سیم با این شارژر، حداکثر ۱۰ وات است و برای استفاده از لامپ UV جهت کشتن باکتری‌ها، نیازی نیست حتما گجت شما از شارژ بی‌سیم پشتیبانی کند یا درون این جعبه شارژ شود!

این دستگاه همانطور که گفتیم توسط سامسونگ طراحی و ساخته نشده اما این شرکت با ITFIT همکاری کرده و فروش آن را در وب‌سایت خود آغاز کرده است. در واقع ITFIT یکی از برندهای زیرمجموعه سامسونگ است و فایل‌های ثبت این شارژر در FCC نیز مهر Designed for Samsung را بالای اسناد مربوط به این شارژر نشان می‌دهند. ITFIT قبلا دو محصول دیگر هم برای سامسونگ ساخته بود که شامل یک هدفون و یک دسته سلفی می‌شدند.

شارژر‌های بی‌سیم که چراغ‌های UV دارند و ادعا می‌کنند قابلیت ضدعفونی کردن گجت‌ها را دارند، چیز جدیدی نیستند. اما با شروع همه‌گیر شدن ویروس کرونا، تقاضا برای این شارژر‌ها هم بیشتر شده. سامسونگ مشخصا در صفحه فروش این وسیله نمی‌گوید که لامپ UV آن قابلیت ریشه‌کن کردن ویروس SARS-CoV-2 را دارد اما طبق آخرین تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته، لامپ‌های UVC می‌توانند بیشتر از ۹۹.۹۹ درصد انواع ویروس کرونا موجود در هوا را نابود کنند.

شارژر ITFIT UV Sterilizer در حال حاضر فقط در کشور تایلند و با قیمت حدود ۵۱ دلار فروخته می‌شود و قرار است در آینده نزدیک در هنگ کنگ هم عرضه شود. هنوز خبری از عرضه این شارژر در کشورهای دیگر نیست اما باید بگوییم جدا از این شارژر، شرکت‌های Mophie و InvisibaleShield (که شرکت Zagg مالک هردوی آن‌ها است) نیز اعلام کرده‌اند که در حال ساخت چنین شارژر‌هایی هستند.

منبع: Engadget

