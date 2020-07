سامسونگ گلکسی Z Flip جدید هم در رنگ برنزی لو رفت

شب گذشته سامسونگ تصادفا دو عکس از پرچمدار جدید خود یعنی گلکسی نوت ۲۰ اولترا را روی وب‌سایت خودش معرفی کرد. این گوشی در رنگ Mystic Bronze یا همان برنزی خودمان بود. حالا امروز تصویری از یکی دیگر از گوشی‌های جدید سامسونگ یعنی نسل جدید سامسونگ گلکسی Z Flip لو رفته که این گوشی هم در رنگ برنزی است.

از طرف دیگر، هفته گذشته یک عکس از ساعت هوشمند جدید سامسونگ گلکسی واچ ۳ هم لو رفته بود که آن ساعت هم دوباره در رنگ Mystic Bronze بود. با این تفاسیر، رنگ جدیدی که سامسونگ برای محصولات جدید خود در نظر گرفته، همین رنگ برنزی است که گجت‌های جدید این شرکت در آن عرضه خواهند شد. از این بحث که بگذریم، بد نیست نگاهی داشته باشیم به تصاویر نسخه جدید گلکسی Z Flip که حساب کاربری @evleaks در توییتر آن‌ها را منتشر کرده است.

درست مثل گلکسی نوت ۲۰ که در رنگ برنزی دارای شیشه مات در بخش پشتی خواهد بود، گلکسی Z Flip جدید هم با این رنگ و بدنه مات عرضه می‌شود. در حال حاضر تمام مدل‌های گلکسی Z Flip بدنه‌هایی شفاف دارند که از این نظر شبیه به مدل‌های گلکسی نوت ۱۰ هستند. جدا از این رنگ جدید و شیشه‌های مات، هیچ تفاوت دیگری از نظر طراحی بین نسخه جدید گلکسی Z Flip با مدل قبلی آن وجود ندارد.

تفاوت اصلی اما درون این گوشی است که پردازنده اسنپدراگن ۸۵۵ پلاس، جای خود را به اسنپدراگن ۸۶۵ پلاس خواهد داد. این تغییر باعث می‌شود تا پشتیبانی از شبکه ۵G هم به گلکسی زد فلیپ جدید اضافه شود. همچنین این چیپست جدید، اولین پردازنده موبایلی است که سرعت پردازشی آن از ۳ گیگاهرتز هم بیشتر می‌رود. طبیعتا همین پردازنده در دو گوشی جدید گلکسی نوت ۲۰ هم استفاده خواهد شد.

اگر منتظر بروزرسانی‌های بیشتری برای Galaxy Z Flip هستید، باید بگوییم که احتمالا سال دیگر شاهد آن خواهیم بود. در این مدل جدید احتمالا مشخصات دوربین و نمایشگر بیرونی هم با نسل قبلی یکسان خواهد بود. اما فعلا در ماه اوت یا بین ماه شهریور و مهر، باید منتظر معرفی این گوشی در کنار دو گوشی جدید خانواده گلکسی نوت ۲۰ باشیم. بعید نیست نسل جدید گلکسی فولد هم در همین زمان معرفی شود و ساعت هوشمند گلکسی واچ ۳ را هم احتمالا در همین زمان خواهیم دید.

منبع: GSMArena

