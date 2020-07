محققین دانشگاه UCLA موفق به ساخت یک دستکش ارزان‌قیمت ولی پیشرفته شده‌اند که می‌تواند زبان اشاره را به کلمات گفتاری و نوشتاری در گوشی هوشمند تبدیل کند. این سیستم به‌طور همزمان ترجمه می‌کند و می‌تواند ۶۶۰ علامت زبان اشاره آمریکایی را با دقت عالی ۹۸.۶۳ درصدی ترجمه کند.

چنین دستکشی در آینده نزدیک می‌تواند برای آموزش زبان اشاره به افراد بیشتر و کمک به افراد ناشنوا برای برقراری ارتباط با افرادی که آشنایی با این زبان ندارند، مورد استفاده قرار بگیرد.

این دستکش دارای سنسورهای مخصوصی است که از رشته‌های الکتریکی ساخته شده‌اند و هر یک از پنج انگشت را در بر می‌گیرند. این سیگنال‌ها به یک برد دایره‌ای شکل در پشت دستکش منتقل می‌شوند و سپس سیگنال‌های موردنظر به‌صورت بی‌سیم به گوشی هوشمند موردنظر انتقال پیدا می‌کنند. یک اپلیکیشن هم می‌تواند با سرعت یک کلمه در ثانیه این سیگنال‌ها را ترجمه کند.

محققین خاطرنشان کرده‌اند این نخستین باری نیست چنین گجتی تولید می‌شود اما این دستکش اندازه کوچک‌تری دارد و در کل استفاده از آن راحت‌تر است. در ضمن ساخت چنین دستکشی فقط ۵۰ دلار هزینه دارد و اگر به تولید انبوه برسد، هزینه ساخت آن پایین‌تر هم می‌آید.

در هر صورت چنین دستکشی فعلا یک نمونه اولیه محسوب می‌شود و برای کاربردی شدن باید علائم بیشتری از زبان اشاره را درک کند. مدیر این گروه از محققین گفته: «امید ما این است که چنین محصولی به افراد ناشنوا کمک کند که راحت‌تر از گذشته با افرادی که با این زبان آشنا نیستند، ارتباط برقرار کنند.»

