مشخصات گوشی ردمی K30 اولترا فاش شد

در حال حاضر ۶ عضو خانواده شیائومی ردمی K30 معرفی شده‌اند و ظاهرا به‌زودی شاهد رونمایی از عضو هفتم خواهیم بود. یکی از کارشناسان سایت XDA با بررسی کدهای رابط کاربری MIUI 12 با اطلاعاتی در رابطه با گوشی ردمی K30 اولترا روبرو شده است. ظاهرا اسم مستعار این گوشی «سزان» (cezanne) است.

بر اساس کدهای موردنظر، ردمی K30 اولترا از دوربین پاپ‌آپ بهره می‌برد. همچنین باید انتظار تعبیه دوربین چهارگانه دارای دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی را داشته باشیم. در حال حاضر گوشی‌های ردمی K30 پرو و ردمی K30 Pro Zoom Edition هم از چنین مشخصاتی بهره می‌برند. اما مهم‌ترین تفاوت مدل اولترا با این گوشی‌ها، در زمینه‌ی بهره‌گیری از تراشه مدیاتک به جای کوالکام است.

در حال حاضر، هیچکدام از گوشی‌های خانواده ردمی K30 از تراشه مدیاتک بهره نمی‌برند ولی باید خاطرنشان کنیم شیائومی به تازگی از گوشی‌های ردمی ۱۰X و ۱۰X پرو رونمایی کرده که مجهز به تراشه Dimensity 820 هستند.

یکی از افشاگران مشهور حوزه تکنولوژی مدتی قبل اعلام کرد که شیائومی به زودی یک گوشی دارای تراشه Dimensity 1000 و نمایشگر LCD مبتنی بر رفرش ریت ۱۴۴ هرتز معرفی خواهد کرد. این افشاگر مدعی شده که این گوشی مانند ردمی K30 پرو از دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی بهره می‌برد.

روی هم رفته به نظر می‌رسد غیر از تراشه جدید و نمایشگر ۱۴۴ هرتز، این گوشی تفاوتی با دو مدل ردمی K30 پرو نخواهد داشت. در هر صورت اگر قرار است ردمی K30 اولترا به زودی معرفی شود، پس بدون شک در آینده نزدیک اطلاعات بیشتری در مورد آن مطرح خواهد شد.

منبع: Android Authority

