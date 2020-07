گوشی میان‌رده وان پلاس Nord سه روز دیگر یعنی در تاریخ ۷ ژوئیه رسما معرفی می‌شود و این شرکت حجم تبلیغات مربوط به این گوشی را دوچندان کرده است. در همین رابطه، روز گذشته یک ویدیو تبلیغاتی از طرف وان‌پلاس منتشر شد که در بخش کوتاهی از آن، وان پلاس Nord نشان داده می‌شود.

همانطور که انتظار داشتیم، در نمایشگر این گوشی دوربین سلفی دوگانه تعبیه شده که طبق خبرها، با دوربین ۳۲ و دوربین واید ۸ مگاپیکسلی سروکار داریم. در پنل پشتی این گوشی هم ماژول دوربین عمودی به همراه فلش LED توجه را جلب می‌کند. لوگو وان پلاس هم در مرکز پنل پشتی تعبیه شده است. در ادامه می‌توانید سه تصویر مربوط به طراحی این گوشی را مشاهده کنید.







در ابتدا گفته می‌شد این گوشی مجهز به دوربین سه‌گانه است و اگرچه در این ویدیو تعداد دوربین‌ها مشخص نیست، ولی با توجه به اندازه ماژول می‌توان گفت که باید انتظار بهره‌گیری از دوربین چهارگانه را داشته باشیم. طبق خبرهای منتشر شده، همچنین بر اساس اعلام بنیان‌گذار این شرکت، گوشی وان پلاس Nord همراه با تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵G روانه‌ی بازار می‌شود.

روی هم رفته به نظر می‌رسد با گوشی میان‌دره جذابی سروکار داریم و باید ببینیم آیا وان‌پلاس در این حوزه می‌تواند بخشی از سهم بازار رقبا را از آن خود کند یا نه.

