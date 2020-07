اخیرا چند منبع مختلف خبر حذف شارژر از جعبه خانواده آیفون ۱۲ را منتشر کرده‌اند که این خبر سروصدای زیادی راه انداخته است. حالا به نظر می‌رسد اپل مشغول نظرسنجی از بین خریداران آیفون است و از آن‌ها در مورد استفاده از شارژر همراه آیفون‌های قدیمی سوالاتی پرسیده می‌شود.

نظرسنجی‌های اپل معمولا جنبه‌های مختلفی از محصولات این شرکت را پوشش می‌دهد اما اخیرا یکی از کاربران برزیلی در توییتر اعلام کرده که جدیدترین نظرسنجی این شرکت شامل چند سوال در مورد نحوه استفاده او از شارژر همراه آیفون قبلی او یعنی آیفون XR بوده است.

در این زمینه یکی دیگر از کاربران برزیلی هم توییتی منتشر کرده و به همین خاطر ظاهرا این نظرسنجی در حال حاضر محدود به کشور برزیل است. این کاربر گزارش داده که در این نظرسنجی از او در مورد استفاده از شارژر همراه با آیفون قبلی این کاربر یعنی آیفون ۷ پلاس سوالاتی پرسیده شده است.

در رابطه با نحوه استفاده از شارژر آیفون قبلی، اپل این گزینه‌ها را برای کاربران ارائه کرده است:

آن را به یکی از دوستان یا اعضای خانواده دادم.

بازیافتش کردم.

آن را گم کردم.

دیگر کار نمی‌کند یا به‌خوبی کار نمی‌کند.

هنوز هم خارج از خانه از آن استفاده می‌کنم.

همچنان آن را دارم ولی استفاده نمی‌کنم.

آن را فروختم یا به همراه آیفون تعویض کردم.

همانطور که گفتیم، ایده حذف شارژر از جعبه های آیفون ۱۲ بحث و جدل زیادی ایجاد کرده است. اپل با چنین کاری نه‌تنها می‌تواند درآمد خود را افزایش دهد، بلکه می‌تواند به مسائل زیست‌محیطی هم اشاره کند.

از طرفی دیگر، اپل احتمالا می‌گوید که بسیاری از خریداران آیفون ۱۲ همچنان به شارژر آیفون‌های قبلی دسترسی دارند و در این میان برخی کاربران هم ترجیح می‌دهند از شارژرهای مبتنی بر چند پورت یا شارژرهای بی‌سیم استفاده کنند. گفته می‌شود اپل مشغول آماده‌سازی شارژر ۲۰ وات است که به نظر می‌رسد به‌طور جداگانه به فروش خواهد رفت.

منبع: MacRumors

The post این نظرسنجی اپل شایعه حذف شارژر آیفون ۱۲ را تقویت می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala