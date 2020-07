اینطور که به نظر می‌رسد گوشی جدید سامسونگ (گلکسی M41) که اخیرا خبر لغو عرضه آن به بازار منتشر شده بود، قرار است با یک باتری ۶۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی راهی بازار شود.

چند هفته پیش گزارشی منتشر شد مبنی براینکه سامسونگ قصد ندارد گلکسی M41 را راهی بازار کند و به جای آن، گلکسی M51 عرضه خواهد شد اما به نظر می‌رسد این خبر یک شایعه بوده چون در تاریخ ۲۸ ژوئن امسال (۸ تیر)، M41 گواهی ۳C خود را نیز دریافت کرد.

با توجه به جزئیات لیست شده در گواهی ۳C، نه تنها سامسونگ عرضه این گوشی را از برنامه‌های خود خارج نکرده بلکه تصمیم دارد آن را به بزرگ‌ترین باتری که تاکنون یک میان‌رده در اختیار داشته تجهیز کند؛ یعنی یک باتری غول پیکر ۶۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی! باتری با چنین ظرفیت بالایی را پیش‌تر فقط در تبلت‌ها شاهد بودیم اما حالا به نظر می‌رسد سامسونگ اولین قدم را برای بکارگیری این باتری‌ها در گوشی‌های هوشمند برداشته.

بیشتر بخوانید: گلکسی A42 ارزان‌ترین گوشی ۵G سامسونگ خواهد بود

البته پیش از این هم دیده بودیم موتورولا، شیائومی و خود سامسونگ باتری‌هایی ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی یا بیشتر را در گوشی‌های میان‌رده تا پرچم‌دار خود مورد استفاده قرار دادند اما ظرفیت ۶۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی واقعا دور از انتظار بود. این باتری شاید بتواند گوشی را مدت زمان زیادی روشن نگه دارد اما شارژ شدن آن قطعا زمان بسیار زیادی را می‌طلبد و نیاز است سامسونگ علاوه بر قرار دادن یک شارژر مناسب در جعبه، قیمت این محصول را هم متناسب با یک میان‌رده نگه دارد.

پیش‌تر شنیده بودیم این محصول اولین گوشی غول کره‌ای خواهد بود که از نمایشگر شرکتی غیر از سامسونگ استفاده می‌کند و خب باید ببینیم آیا این موضوع هم در زمان آینده تغییر خواهد کرد یا خیر.

بیشتر بخوانید: گلکسی M41؛ اولین گوشی سامسونگ که به نمایشگر ساخت این شرکت مجهز نمی‌شود

منبع: gsmarena

The post گلکسی M41 به باتری ۶۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala