امتیاز ناامید کننده شیائومی می ۱۰ پرو در بخش دوربین سلفی

وب‌سایت DxOMark طی بررسی‌های صورت گرفته، سرانجام امتیاز نه چندان خوب ۸۳ را به دوربین سلفی شیائومی می ۱۰ پرو داد تا بدین ترتیب پرچم‌دار غول چینی علی‌رغم عملکرد عالی دوربین اصلی، در این بخش قافله را به پرچم‌دارهای معروف بازار ببازد.

شیائومی برای دوربین اصلی می ۱۰ پرو سنگ تمام گذاشت. روی پنل پشتی این محصول یک دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی با قابلیت‌های فراوان، یک دوربین فوق عریض و دو دوربین تله‌فوتو را شاهد هستیم که نهایتا می‌توانند تا ۳.۷ برابر بزرگ‌نمایی اپتیکال را ارائه دهند.

اما در بخش سلفی سنسوری به بزرگی ۲۰ مگاپیکسلی را شاهد هستیم که نهایتا می‌تواند در وضوح ۱۰۸۰P و با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه به ضبط ویدئو بپردازد. با امتیازی هم که این محصول در این بخش کسب کرد، شاهد برابر شدن آن با گوشی گلکسی A71 یا پرچم‌دارهای قدیمی نظیر آیفون XS مکس هستیم.

البته این امتیاز به صورت کلی بدست آمده و اگر بخواهیم صرفا عکاسی را در نظر بگیریم این گوشی عملکرد نسبتا خوبی از خود به جای گذاشت. خصوصا در شرایط نوری مساعد و جذب نور در ثبت جزئیات مربوط به صورت سوژه‌ها در تقریبا همه حالت‌ها.

نقطه ضعف اصلی دوربین سلفی این گوشی محدوده دینامیکی آن است. اگرچه صورت سوژه‌ها به خوبی توسط این محصول به تصویر کشیده می‌شوند اما وقتی نقاط روشن زیادی وجود داشته باشد، بازتاب شدید آن را به خوبی می‌توانیم مشاهده کنیم. همچنین تصاویر ثبت شده دارای ثبات رنگی نیستند و گاهی اوقات در شرایط نوری نامساعد شاهد تغییر رنگ پوست از حالت عادی به قرمز هستیم.

به طور کلی این امتیاز را باید خوب ارزیابی کرد اما در صورتی که گوشی‌های میان‌رده به آن دست پیدا کنند؛ نه محصولی که از یک دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی به عنوان دوربین اصلی خود بهره می‌برد و به عنوان یک پرچم‌دار در بازار حضور دارد.

شما عزیزان می‌توانید برای مشاهده تصاویر بیشتر با کیفیت اصلی که توسط دوربین سلفی شیائومی می ۱۰ پرو ثبت شده‌اند، روی لینک مربوط به وب‌سایت Dxomark کلیک کنید.

منبع: gsmarena dxomark

