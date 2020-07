قیمت احتمالی گلکسی نوت ۲۰ و گلکسی فولد ۲ ۵G لو رفت

گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۰ سامسونگ به شکل عجیبی گران قیمت بودند و بارها و بارها شاهد انتشار خبرهایی بودیم که نشان می‌داد مشتری‌ها اصلا از این بابت خوشحال نیستند. اما علی‌رغم این همه واکنش منفی از سوی کاربران، به نظر می‌رسد سامسونگ اصلا قصد ندارد از موضع خود کوتاه بیاید و قرار است سری نوت ۲۰ را با قیمت بیشتر (احتمالا) راهی بازار کند.

Tech Maniac، وب‌سایت مشهور یونانی ادعا می‌کند از یک منبع بسیار موثق، اطلاعاتی را راجع به تاریخ عرضه و قیمت گوشی‌های سری نوت ۲۰ کسب کرده که با توجه به آن، احتمالا باید در روز ۵ آگوست (۱۵ مرداد) شاهد رونمایی از آن‌ها باشیم. همچنین همین منبع به این نکته نیز اشاره کرده که تاریخ پیش خرید این محصولات از ۲۷ آگوست (۶ شهریور) آغاز می‌شود.

اما نکته مهم، قیمت این دو گوشی است که به گفته Tech Maniac، قرار است برای ارزان‌ترین مدل به ۱۲۴۹ یورو برسد و این در مقایسه با قیمت ۹۹۹ یورویی گلکسی نوت ۱۰ واقعا زیاد است. البته به خاطر تفاوت میزان مالیات، ممکن است کاربران برخی از نقاط اروپا بتوانند با قیمت ۱۲۰۰ یا ۱۰۹ یورو این گوشی را تهیه کنند.

بیشتر بخوانید: عکس سامسونگ گلکسی نوت ۲۰ اولترا روی وب‌سایت این شرکت لو رفت!

اما این قیمت زیاد برای گلکسی نوت ۲۰ در نظر گرفته شده. گلکسی نوت ۲۰ اولترا دیگر محصولی است که در تاریخ یاد شده شاهد رونمایی از آن خواهیم بود و گفته می‌شود برای رقابت با آیفون‌های سری ۱۲ به پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس مجهز شود. همین مسئله باعث شده انتظار قیمت بالاتری را از آن داشته باشیم. به گفته Tech Maniac سامسونگ برای مدل پایه این محصول قیمت ۱۴۵۹ یورو را در نظر گرفته.

علاوه بر سری نوت ۲۰، وب‌سایت یاد شده در رابطه با قیمت گلکسی فولد ۲ اطلاعاتی را جمع‌آوری کرد که برای این گوشی نیز افزایش قیمت نسبتا زیادی را شاهد هستیم. اینطور که به نظر می‌رسد، این گوشی قرار است با قیمت ۲۱۹۹ دلار راهی بازار شود. اگرچه گلکسی فولد ۲ با سری نوت ۲۰ معرفی می‌شود اما بعید به نظر می‌رسد تا سپتامبر یا حتی اکتبر شاهد رونمایی از آن باشیم.

اگر این اخبار درست باشد، به احتمال زیاد گلکسی نوت ۲۰ در مدل پایه با ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی و ۱۲ گیگابایت رم، با قیمت ۱۱۹۹ دلار راهی بازار آمریکا می‌شود. گلکسی نوت ۲۰ اولترا نیز با همین مشخصات احتمالا ۱۴۴۹ دلار قیمت گذاری خواهد شد.

بیشتر بخوانید: گلکسی نوت ۲۰ اولترا از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس بهره می‌برد

در رابطه با گلکسی فولد ۲ نمی‌توانیم به درستی تخمین بزنیم اما با توجه به شایعات اخیر، احتمالا این محصول باید ۲۰۰۰ دلار قیمت گذاری شود. اخیرا شنیده بودیم شاید سامسونگ قیمت این محصول را کاهش دهد اما فعلا شواهد خلاف این ادعا را ثابت کرده‌اند.

خوشبختانه برای کاربرانی که این محصولات را پیش خرید می‌کنند هدیه‌های خوبی در نظر گرفته خواهد شد اما چه هدیه‌ای هنوز مشخص نیست. با این حال امسال گلکسی واچ ۳ و گلکسی بادز لایو هم راهی بازار می‌شوند و می‌توانند گزینه خوبی برای هدیه به کاربران باشند.

بیشتر بخوانید: درباره گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ پلاس/اولترا چه می‌دانیم؟

منبع: phonearena

The post قیمت احتمالی گلکسی نوت ۲۰ و گلکسی فولد ۲ ۵G لو رفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala