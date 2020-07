چند روز قبل خبر تحریم بیش از ۶۰ اپلیکیشن محبوب چینی توسط دولت هند سروصدای زیادی ایجاد کرد. این حرکت در میان موج فزاینده احساسات ضدچینی در این کشور صورت می‌گیرد. در همین رابطه، می‌توانیم به بستن کارخانه اوپو در هند و اقدامات خرابکارانه علیه فروشگاه‌های گوشی‌های چینی در این کشور اشاره کنیم. اما درگیری بین چین و هند از کجا آغاز شده است؟

بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ اگرچه ممکن است احساسات منفی علیه چین را برانگیخته باشد، اما درگیری مرزی بین هند و چین صحنه را برای یک جنگ سرد مدرن آماده کرده است. در حال حاضر، این جنگ عمدتا محدود به اقتصاد و تجارت است و تکنولوژی هم به‌عنوان یکی از تلفات ناخوشایند آن محسوب می‌شود.

مرز چین و هند ۴۰۵۶ کیلومتر طول دارد و در این میان حداقل ۲۰ منطقه آن مورد مناقشه است. در این میان، هند مدعی شده که ارتش چین به خاک این کشور تجاوز کرده و ۶۰ کیلومتر مربع از آن را تصاحب کرده است.

نخست‌وزیر هند همواره به بهره‌گیری از تولیدات داخلی تاکید دارد و در ادامه این اقدامات چینی‌ها و همچنین درخواست کاربران در شبکه‌های اجتماعی باعث شده که کاربران زیادی محصولات ساخت چین را تحریم کنند. در همین راستا، دولت هند ۶۰ اپلیکیشن محبوب چینی را تحریم کرده و استفاده از آن ممنوع شده است.

این اپلیکیشن‌ها به ترویج فعالیت‌هایی که «برای حاکمیت و تمامیت ارضی هند مضر هستند» متهم شده‌اند. از بین آن‌ها می‌توانیم به اپلیکیشن بسیار محبوب تیک‌تاک و موارد مانند Weibo، WeChat و BeautyPlus اشاره کنیم.

نقش مهم فناوری‌های چینی در هند

هند روی هم رفته یکی از مهم‌ترین بازارهای گوشی‌های هوشمند در جهان محسوب می‌شود. در حقیقت، بعد از چین، این کشور بزرگ‌ترین بازار گوشی‌های هوشمند است. با این حال، در یک اقتصادی که به طور فزاینده جهانی می‌شود، اقدامات هند می‌تواند پیامدهای مهمی برای اقتصاد جهانی داشته باشد.

انقلاب دیجیتال هند به لطف گوشی‌های چینی ارزان‌قیمت محقق شد که با قیمت بسیار پایین، امکانات جذابی را به ارمغان می‌آورند. در حال حاضر، شیائومی حدود ۳۰.۶ درصد از سهم بازار گوشی‌های هوشمند این کشور را در اختیار دارد و چهار برند برتر این بازار چینی هستند. در همین حال، اپلیکیشن‌هایی مانند تیک‌تاک توانسته‌اند توجه میلیون‌ها کاربر چینی را جلب کنند.

یک توجیه عمومی برای تحریم چین توسط دولت هند این است که برندها و اکوسیستم‌های هند را برای فعالیت بیشتر تحریک خواهد کرد. موفقیت شرکت‌هایی مانند شیائومی در هند دقیقا به دلیل فقدان محصولات باکیفیت هندی بوده است. حتی برای گوشی‌های هوشمند ساخت هند، بخش زیادی از زنجیره تأمین هنوز به قطعات وارداتی از چین و سایر کشورها وابسته است.

علاوه بر این، بخش بزرگی از شبکه‌های مخابراتی هند مبتنی بر تجهیزات ساخت هواوی و ZTE هستند. هزینه جایگزین کردن این تجهیزات بسیار بالا است و به همین خاطر تحریم این تجهیزات ساخت چین توسط دولت هند چندان ساده و راحت نیست.

به غیر از گوشی‌های هوشمند و تجهیزات مخابراتی، برخی از بزرگ‌ترین استارت‌آپ‌های هندی هم از سرمایه‌گذاران چینی بهره می‌برند. به صورت خلاصه، خارج کردن فناوری‌های چینی از کشور هند تقریبا غیرممکن است. ارتباط بین شرکت‌ها در کشورهای مختلف آنچنان مستحکم شده که به این راحتی‌ها نمی‌توان فناوری‌های یک کشور به‌خصوص چین را تحریم کرد.

حرکت هند به سمت توسعه محصولات داخلی

هند از مدت‌ها قبل برنامه بلندمدت «ساخت هند» را آغاز کرده و در همین راستا، تولیدات داخلی این کشور کمک‌های مهمی دریافت کرده‌اند. در حال حاضر، شیائومی بیش از ۵۰ هزار هندی را استخدام کرده است. اوپو و ویوو هم در کشور هند کارخانه‌هایی را تأسیس کرده‌اند. این اشتغال، درآمد و مالیات به نفع کشور هند محسوب می‌شود.

با افزایش تلاش‌ها در جهت بومی‌سازی، هند می‌تواند از این اقدامات به نفع خود بهره ببرد. چنین کاری نیازمند تلاش هماهنگ و سرمایه‌گذاری گسترده برای تغییر مسیر است. روی هم رفته، تحریم اپلیکیشن‌ها و فناوری‌های ساخت چین توسط هند یک رسم غلط را بنیان می‌گذارد و در نهایت کاربران هندی متضرر می‌شوند.

زمانی که عرضه گوشی‌های چینی در هند با مشکل مواجه شود، به این زودی‌ها یک شرکت هندی نمی‌تواند به‌عنوان رقیب آن‌ها قد علم کند. در عوض، این افراد با گزینه‌های محدودتری مواجه می‌شوند و باید قیمت بالاتری برای خرید گوشی‌ها پرداخت کنند.

هند در تلاش است با خفه کردن رقیب، اکوسیستم موردنظر خود را ایجاد کند. در همین راستا می‌توان به تلاش توسعه‌دهندگان هندی اشاره کرد که بعد از ممنوعیت اپلیکیشن‌های چینی، در تلاش ساخت کپی اپلیکیشن‌های موردنظر هستند؛ ولی این اپلیکیشن‌های کپی‌برداری شده نمی‌توانند کیفیت اپلیکیشن‌های اصلی را ارائه کنند.

توسعه یک اکوسیستم مناسب، چه از لحاظ سخت‌افزاری و چه از نظر نرم‌افزاری، زمان‌بر است. هند به جای اینکه احساسی عمل کند، باید مسائل سیاسی را از طریق کانال‌های دیپلماتیک حل و فصل کند.

در نهایت هند با تحریم کردن فناوری‌ها و اپلیکیشن‌های چین به اقتصاد خود آسیب می‌رساند. ایده‌ی ایجاد محصولات باکیفیت داخلی بسیار عالی است، اما چنین هدفی نمی‌تواند در انزوا عملی شود. جذابیت تکنولوژی این است که فراگیر محسوب می‌شود و قطع کردن دسترسی به هیچ عنوان کار عاقلانه‌ای نیست.

منبع: Android Authority

