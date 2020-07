امروزه تقریبا تمام گوشی های هوشمند از فناوری شارژ سریع بهره می‌برند. فناوری‌های شارژ سریع مبتنی بر استانداردهای مختلفی هستند که می‌توانند با حداقل رساندن آسیب به این باتری‌های کوچک، با سرعت زیادی باتری گوشی‌های موردنظر را شارژ کنند.

در بین گوشی‌های هوشمند شاهد بهره‌گیری از انواع شارژ سریع با سرعت‌های گوناگون هستیم که در این میان، جدیدترین آیفون‌های پرچم‌دار از شارژ سریع ۱۸ وات بهره می‌برند ولی برخی از گوشی‌های اندرویدی حتی از شارژ ۶۵ وات پشتیبانی می‌کنند. این یعنی بسیاری از گوشی‌های جدید، در عرض زمان محدودی می‌توانند شارژ باتری خود را از صفر به مقدار مورد نیاز برسانند.

با این وجود، به‌زودی می‌توانیم انتظار ارائه‌ی گوشی‌های مبتنی بر شارژ سریع ۱۰۰ وات یا حتی ۱۲۰ وات را داشته باشیم. اما در هر صورت شرکت‌ها باید بتوانند چالش‌های مربوط به این فناوری را حل و فصل کنند.

نسل‌های جدید گوشی‌ها از ویژگی‌های پر زرق‌وبرقی بهره می‌برند که اگرچه جذاب هستند، ولی بسیاری از آن‌ها تأثیر مستقیمی در زندگی روزمره کاربران ندارند ولی بهبود شارژ سریع معمولا در برابر ویژگی‌هایی مانند نمایشگر بهتر یا دوربین قدرتمند می‌تواند تأثیر بیشتری در زندگی کاربران داشته باشد. علاوه بر این، روزبه‌روز گوشی‌ها انرژی بیشتری مصرف می‌کنند و به همین خاطر اهمیت افزایش سرعت فناوری شارژ سریع گوشی های هوشمند دوچندان شده است.

باورهای غلط شارژ سریع گوشی های هوشمند

حالا باید به سوالات متداول مربوط به این فناوری بپردازیم. یکی از رایج‌ترین سوالات این است که آیا شارژ سریع می‌تواند به باتری و حتی دیگر بخش‌های گوشی آسیب برساند؟ برای جواب به این سوال هم باید بگوییم در واقع نه. شارژر سریع تنها در صورتی می‌تواند به باتری گوشی آسیب برساند که نقص فنی در بخش سخت‌افزاری یا کنترل ضعیف نرم‌افزاری برای شارژ باتری وجود داشته باشد.

یک افسانه دیگر هم این است که اگر گوشی را به صورت شبانه متصل به شارژر رها کنیم، باتری آسیب می‌بیند. اما باید خاطرنشان کنیم امروزه گوشی‌ها از تراشه‌های اختصاصی برای مدیریت جریان برق ورودی به باتری بهره می‌برند.

آیا باید هر چند وقت یک بار باید باتری گوشی را به صفر برسانید و سپس آن را به طور کامل شارژ کنید؟ این موضوع در مورد باتری‌های نیکل-کادمیوم صدق می‌کرد اما برای باتری‌های لیتیوم یونی دیگر لازم نیست چنین کاری انجام شود. به طور کلی توصیه می‌شود از چنین کاری خودداری کنید.

روی هم رفته، باتری گوشی های مجهز به فناوری شارژ سریع اگر به طور کامل تخلیه شوند، منجر به واکنش‌های شیمایی می‌شود که برای سلامتی باتری مفید نیستند. شارژ باتری‌ای که به طور کامل تخلیه شده، منجر به تولید گرمای بیشتری می‌شود زیرا می‌خواهد انرژی بسیار بیشتری را جذب کند.

باتری‌های لیتیوم-یونی عمر مفیدی دارند و به همین خاطر هر چرخه شارژ آن‌ها دارای اهمیت زیادی است. بیشتر مردم بر این باور هستند که هر بار شارژ کردن گوشی-حتی از ۳۰ درصد به ۸۰ درصد-معادل یک چرخه شارژ باتری است که چنین چیزی صحت ندارد.

با این کار، فقط ۵۰ درصد از چرخه شارژ صورت می‌گیرد و اگر روز بعد یک بار دیگر این کار را انجام دهید، یک چرخه شارژ تکمیل خواهد شد. در هر صورت بار دیگر باید بگوییم که برای باتری‌های لیتیوم یونی توصیه می‌شود که به هیچ‌عنوان شارژ باتری را به‌طور کامل تخلیه نکنید.

مقدار ایدئال شارژ

بر اساس بررسی‌های کارشناسان، یک باتری گوشی که با شارژ سریع انرژی موردنظر را دریافت می‌کند، بعد از سطح شارژ ۸۰ درصد متحمل بیشترین فشار می‌شود.

باتری‌های لیتیوم یونی مانند اسفنج هستند؛ آن‌ها در فاز اولیه به‌طور مؤثر انرژی را جذب می‌کنند و بعد از رسیدن به محدوده شارژ ۷۰ تا ۸۰ درصد، میزان جذب آن‌ها تا حد زیادی کاهش می‌یابد. به همین خاطر سیستم شارژ سریع گوشی های هوشمند طوری طراحی شده که بعد از رسیدن سطح شارژ به ۸۰ درصد، ولتاژ جریان ورودی کاهش پیدا می‌کند.

بنابراین، بهتر است وقتی که شارژ باتری به ۲۰ تا ۳۰ درصد می‌رسد آن را شارژر وصل کنید و هنگام رسیدن سطح شارژ به حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد، اتصال گوشی به شارژر را قطع کنید.

گرما قاتل واقعی باتری

روی هم رفته، تغییرات دما تاثیر منفی بر عملکرد باتری‌های لیتیوم یونی دارند. حالا این دما می‌تواند به خاطر محیط، کاربر یا حتی دمای خود گوشی باشد. به همین خاطر شرکت‌های سازنده گوشی‌ها وقت زیادی را برای مدیریت گرمای هنگام شارژ باتری صرف می‌کنند.

برای همین اگر گوشی شما زیر نور مستقیم خورشید قرار دارد، آن را شارژ نکنید. همچنین هنگام شارژ گوشی را زیر بالش قرار ندهید و شارژ با پاور بانک زمانی که گوشی در جیب شما قرار دارد، توصیه نمی‌شود. از طرف دیگر، دمای بسیار پایین هم تاثیر منفی بر باتری دارد.

دو راهکار ساده برای افزایش عمر باتری

اگر گوشی شما از شارژ سریع پشتیبانی می‌کند و می‌خواهید عمر باتری آن افزایش پیدا کند، می‌توانید کارهای ساده‌ای را انجام دهید. در حالی که گوشی به شارژ وصل شده، نباید به طور مداوم از آن استفاده کنید زیرا نمایشگر انرژی زیادی را مصرف می‌کند و همین موضوع منجر به تولید گرمای بیشتری می‌شود.

در نهایت می‌توانیم به بیرون آوردن گوشی از کیس محافظ هنگام شارژ کردن اشاره کنیم. زیرا در این صورت، احتمالا هنگام شارژ کردن گوشی گرمای بیشتری ایجاد می‌شود و همان‌طور که گفتیم، گرما دشمن اصلی عمر باتری محسوب می‌شود. با بیرون آوردن گوشی از کیس محافظ، بخشی از گرمای گوشی راحت‌تر به محیط بیرونی منتقل می‌شود.

