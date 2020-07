شیائومی در حال ساخت یک گوشی دارای دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی است

شیائومی اولین شرکتی بود که در سال ۲۰۱۹ گوشی دارای دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی را روانه‌ی بازار کرد. حالا دو نفر از کارشناسان سایت XDA با بررسی کدهای رابط کاربری MIUI 12 به مدارکی مبنی بر وجود دو گوشی جدید شیائومی پیدا کرده‌اند که یکی از آن‌ها دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد.

بر اساس این اطلاعات فاش شده، نام مستعار این دو گوشی Gauguin و Gauguin Pro است. ظاهرا هر دو گوشی مبتنی بر دوربین چهارگانه هستند اما از نظر دوربین اصلی با یکدیگر تفاوت دارند. مدل پرو با دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی روانه‌ی بازار می‌شود و مدل معمولی از دوربین ۶۴ مگاپیکسلی بهره می‌برد.

هنوز معلوم نیست چه سنسوری برای دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی این گوشی شیائومی مورد استفاده قرار می‌گیرد و باید خاطرنشان کنیم شیائومی برای این دوربین موجود در گوشی‌های قبلی خود از سنسور ISOCELL Bright HMX استفاده کرده است. همچنین گلکسی اس ۲۰ اولترا هم مجهز به سنسور ISOCELL Bright HMX است.

تفاوت اصلی این دو سنسور مربوط به فناوری ترکیب پیکسل‌ها است. سنسور مدل HMX هر ۴ پیکسل مجاور را با یکدیگر ترکیب می‌کند و می‌تواند عکس‌های ۲۷ مگاپیکسلی ایجاد کند. در همین حین، سنسور HM1 که در گلکسی اس ۲۰ اولترا مورد استفاده قرار گرفته، می‌تواند هر ۹ پیکسل را یه ۱ پیکسل تبدیل کند و با این کار، عکس‌های ۱۲ مگاپیکسلی ثبت می‌شود.

به نظر می‌رسد این گوشی‌های شیائومی مجهز به تراشه کوالکام خواهند بود. در همین زمینه باید خاطرنشان کنیم که شیائومی قصد دارد به‌زودی از یک پرچم‌دار مجهز به تراشه مدیاتک رونمایی کند. روی هم رفته در آینده نزدیک باید انتظار معرفی چند گوشی جذاب از شیائومی را داشته باشیم.

