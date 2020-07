گوشی‌های گلکسی M سامسونگ توجه کاربران زیادی را جلب کرده‌اند. سامسونگ سال گذشته گوشی‌های گلکسی M را به قصد رقابت با گوشی‌های مقرون به صرفه شرکت‌هایی مانند شیائومی روانه‌ی بازار کرد.

گوشی‌های سری گلکسی M هم به لطف داشتن ویژگی‌های جذاب و البته قیمت پایین، محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند. این کمپانی حالا می‌گوید نسل جدید گوشی‌های سری گلکسی M که در نیمه دوم سال جاری معرفی می‌شوند، ارزان‌تر و بهتر خواهند بود.

سامسونگ برای اینکه بتواند قیمت این گوشی‌ها را پایین نگه دارد، ابتدا آن‌ها را صرفا به‌صورت آنلاین در هند روانه‌ی بازار کرد. این رویکرد سامسونگ موفقیت‌آمیز بود و مثلا گوشی گلکسی M30s فروش بسیار زیادی داشت. اما اخیرا، برخی فروشگاه‌های هندی عرضه این گوشی‌ها را هرچند به صورت محدود آغاز کرده‌اند. البته با توجه به بحران کرونا، انتظار می‌رود فروش آنلاین این گوشی‌ها افزایش پیدا کند.

مدل‌های جدیدی مانند گلکسی M21 فروش بسیار خوبی داشته‌اند و سامسونگ در حال آماده کردن گوشی‌های جدید این سری است. به گفته نائب رییس سامسونگ در هند، در نیمه دوم سال جاری نسل جدید این گوشی‌ها معرفی می‌شوند.

قرار است مدل‌های جدید طیف گسترده‌تری از مشتریان جوان را با قیمت زیر ۱۳۰ دلار جذب کنند. همچنین کاربرانی که از طرفی دنبال گوشی‌ها باکیفیت هستند ولی نمی‌خواهند پول زیادی خرج کنند، می‌توانند مدل‌های گران‌تر از ۲۶۰ دلار را خریداری کنند.

یکی از این گوشی‌ها، گلکسی M41 است که به‌زودی معرفی خواهد شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این گوشی از باتری غول‌پیکر ۶۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. همچنین به نظر می‌رسد گلکسی M51 هم مجهز به پنل اولد ساخت شرکت چینی China Star است که باعث می‌شود قیمت این گوشی پایین بماند.

منبع: SamMobile

The post سامسونگ می‌گوید نسل جدید گوشی‌های گلکسی M بهتر و ارزان‌تر هستند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala