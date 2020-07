هواوی یکی از اولین برند‌های چینی بود که ساعت‌های هوشمند و دستبندهای سلامتی خود را به بازار عرضه کرد. حالا به نظر این شرکت روی دو محصول جدید در این دسته‌بندی‌ها کار می‌کند که انتظار داریم تا پایان سال میلادی جدید، شاهد معرفی آن‌ها باشیم. مطابق جدیدترین اطلاعاتی که لو رفته، ساعت هوشمند جدید هواوی Mate Watch نام دارد تا به این ترتیب برند Mate را در ساعت‌های هوشمند هواوی هم ببینیم.

اسکرین شات بالا که در شبکه اجتماعی Weibo منتشر شده، اسم کد stia را برای این ساعت هوشمند نشان می‌دهد. همچنین در کنار آن یک تصویر هم قرار گرفته که اگرچه خود محصول را نشان نمی‌دهد اما می‌توان گفت با توجه به شمایل آن، ساعت هوشمند هواوی Mate Watch هم قرار است نمایشگر دایره‌ای شکل داشته باشد.

در کنار stia، هواوی روی دستبند سلامتی جدید خود هم کار می‌کند که اسم کد آن fides است. یک اسکرین شات هم توسط همان فرد در Weibo منتشر شده که مثل تصویر مربوط به میت واچ، عکس گرافیکی از این دستبند هوشمند را هم می‌توانیم ببینیم.

این دستبند هوشمند جدید، قرار است جایگزین دستبند سلامتی Huawei Band 4 و Band 4 Pro شود. نمایشگر آن مستطیل شکل خواهد بود و یک دکمه دایره‌ای شکل لمسی هم زیر آن قرار می‌گیرد تا بتوان در رابط کاربری دستبند، جابه‌جا شد.

ساعت هوشمند میت واچ را انتظار داریم در مراسم معرفی هواوی میت ۴۰ و در کنار این گوشی ببینیم. این مراسم هم احتمالا در سه ماهه سوم سال جاری میلادی خواهیم دید. طبق گزارشی که هفته گذشته پیرامون ساعت هوشمند جدید هواوی منتشر شد، سیستم عامل HarmonyOS را روی این ساعت هوشمند خواهیم دید که با سیستم عامل ساعت‌های هواوی واچ GT و GT2 تفاوت دارد.

تاریخ معرفی دستبند سلامتی جدید هم هنوز مشخص نیست. ممکن است در سه ماهه پایانی سال جاری میلادی شاهد آن باشیم و یا شاید هم در مراسم معرفی میت ۴۰ این دستبند را ببینیم.

منبع: GizmoChina

The post جزئیاتی از دستبند سلامتی جدید و ساعت هوشمند جدید هواوی لو رفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala