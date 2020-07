اینطور که به نظر می‌رسد، میان‌رده جدید وان پلاس که وان پلاس نورد نام دارد قرار است در تاریخ ۲۱ جولای (۳۱ تیر) در جریان یک رویداد واقعیت مجازی معرفی شود.

اطلاعات در رابطه با زمان رونمایی از این محصول اما از طریق دعوت‌نامه‌ای که آمازون هندوستان منتشر کرد بدست آمده و لذا می‌توان به صحت آن اطمینان کامل داشت.

همچنین وان پلاس طی پستی در حساب رسمی خود در اینستاگرام، تصویری از جعبه وان پلاس نورد را به اشتراک گذاشت ک نسبتا بزرگ و مشکی رنگ است. در یک اقدام عجیب اما وان پلاس در تصویری دیگر، برای نشان دادن میزان سختی این جعبه، دو شخص را در حالی که روی آن ایستاده‌اند به نمایش گذاشت. حال اینکه این موضوع قرار است چه پیامی داشته باشد مشخص نیست.

اینطور که به نظر می‌رسد، وان پلاس نورد قرار است با یک نمایشگر ۶.۵۵ اینچی از نوع سوپر امولد با رفرش ریت ۹۰ هرتز، پردازنده اسنپدراگون ۷۶۵G، دوربین چهارگانه با سنسور اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، دوربین سلفی دوگانه ۳۲ و ۸ مگاپیکسلی و شارژر سریع ۳۰ واتی راهی بازار شود.

شنیده‌ها حاکی از آن است که این محصول نباید بیشتر از ۵۰۰ دلار قیمت داشته باشد حال برای مطلع شدن از جزئیات کامل‌ در این رابطه باید تا زمان رونمایی منتظر بمانیم. لازم به ذکر است نماینده جدید وان پلاس اوایل عرضه تنها در بازار اروپا و هندوستان در دسترس قرار خواهد گرفت و مشخص نیست چه زمانی رسما وارد بازار جهانی می‌شود.

منبع: gsmarena

