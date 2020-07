اولین گوشی تاشو سامسونگ به نام گلکسی فولد اگرچه حاشیه‌های زیادی را ایجاد کرد، اما در ادامه این شرکت با عرضه گلکسی Z Flip موفق شد توجهات زیادی را جلب کند. در ابتدا گفته می‌شد جانشین اولین گوشی تاشو سامسونگ گلکسی فولد ۲ نام دارد اما سایت SamMobile گزارش داده که این گوشی با نام گلکسی Z Fold 2 روانه‌ی بازار می‌شود.

سایت SamMobile این خبر را به نقل از منابع معتبر منتشر کرده است. این یعنی سامسونگ قصد دارد تمام گوشی‌های تاشو خود را با برند گلکسی Z معرفی کند. این نام در ابتدا با گوشی تاشو عمودی گلکسی Z Flip به کاربران معرفی شد. باید خاطرنشان کنیم این شرکت چند ماه قبل، انتخاب برند گلکسی Z برای گوشی‌های تاشو خود را تایید کرده است.

چنین تصمیمی اصلا تعجب‌آور نیست و در هر صورت انتخاب یک برند واحد برای گوشی‌های تاشو این شرکت تصمیمی منطقی محسوب می‌شود. با این کار، شنیدن نام این گوشی‌ها باعث می‌شود که خیلی سریع تاشو بودن گوشی‌های موردنظر به ذهن کاربران متبادر شود.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، گلکسی Z Fold 2 از نمایشگر بزرگ‌تر با اندازه ۷.۷ اینچی بهره می‌برد و همچنین مجهز به ویژگی‌های سخت‌افزاری جذابی است. هنوز در مورد قیمت این گوشی گزارش موثقی منتشر نشده ولی امیدواریم ارزان‌تر از ۱۹۸۰ دلار نسل قبلی باشد.

منبع: SamMobile

The post جانشین گلکسی فولد با نام گلکسی Z Fold 2 روانه‌ی بازار می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala