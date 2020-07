طی چند سال گذشته، هواوی از طریق یکی از زیرمجموعه‌های خود به نام HiSilicon موفق شده تراشه‌های متنوعی را برای انواع و اقسام گجت‌ها تولید کند و با این کار، توانسته وابستگی خود به شرکت‌های آمریکایی مانند کوالکام را کاهش دهد. حالا به‌نظر می‌رسد هواوی یک کامپیوتر دسکتاپ مبتنی بر تراشه اختصاصی خود را روانه‌ی بازار چین کرده است.

یک کانال یوتیوب هنگ‌کنگی این کامپیوتر ساخت هواوی را خریداری کرده و آن را مورد بررسی قرار داده است. این کامپیوتر از تراشه ۷ نانومتری کانپنگ ۹۲۰ مبتنی بر معماری ARM v8 بهره می‌برد. این تراشه ۸ هسته‌ای سرعت ۲.۶ گیگاهرتز را به ارمغان می‌آورد و در این میان باید به مادربرد D920S10 هواوی هم اشاره کنیم.

این کامپیوتر از ۱۶ گیگابایت حافظه رم، منبع تغذیه ۲۰۰ واتی، هارد ۲۵۶ گیگابایتی و کارت گرافیک Radeon RX550 بهره می‌برد. فردی که این ویدیو بررسی را آپلود کرده، گفته که آن‌ها برای خرید این سیستم ۱۰۶۸ دلار پرداخت کرده‌اند که برای یک کامپیوتر دارای مشخصات معمولی قیمت بسیار بالایی محسوب می‌شود.

این سیستم آزمایش مربوط به رندر در محیط برنامه Blender را در عرض ۱۱ دقیقه و ۴۷ ثانیه به اتمام رسانده است. طبق این ویدیو، کامپیوتر هواوی موردنظر بیشتر مناسب کارهای سبک در اداره‌ها است. با این حال، باید به ضعف مهم‌تر این سیستم اشاره کنیم.

این کامپیوتر هواوی با سیستم‌عامل چینی UOS به دست کاربر می‌رسد که یکی از توزیع‌های لینوکس به حساب می‌آید. بر اساس ویدیو منتشر شده، آن‌ها برای بهره‌گیری از اپ استور این سیستم‌عامل ناچار به پرداخت ۱۱۴ دلار شده‌اند. حتی با این کار، نتوانسته‌اند به نرم‌افزارهای معروفی مانند برنامه‌های شرکت ادوبی دسترسی پیدا کنند. همچنین این موضوع که تراشه موردنظر قادر به اجرای برنامه‌های ۳۲ بیتی نیست، این مشکل را تشدید کرده است.

حداقل با توجه به شرایط فعلی، کاربران چینی احتمالا برای خرید این کامپیوتر دسکتاپ هواوی عجله نخواهند کرد. مهم‌ترین مشکل این کامپیوتر، همان مشکل اصلی گوشی‌های جدید این شرکت است: فقدان نرم‌افزارهای مورد نیاز. حتی اگر بهترین تراشه‌ها مورد استفاده قرار بگیرند، گجت‌ها در صورت فقدان نرم‌افزارهای مناسب نمی‌توانند توجه زیادی را جلب کنند.

منبع: Android Authority

The post هواوی یک کامپیوتر دسکتاپ با تراشه اختصاصی را روانه‌ی بازار چین کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala