پیش‌تر تاریخ معرفی گلکسی نوت ۲۰ و گوشی‌های تاشو گلکسی Z Flip و گلکسی فولد ۲، ۵ آگوست اعلام شد اما از اینکه آن‌ها چه تاریخی راهی بازار می‌شوند مطلع نبودیم تا اینکه یکی از مطبوعات کره‌ای به آن اشاره کرد.

به نقل از خبرگزاری ETNews کره، گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ پلاس در تاریخ ۲۱ آگوست (۳۱ مرداد) راهی بازار می‌شوند. در واقع ۲۱ آگوست یک جمعه مانده به آخر ماه است؛ درست مانند سری نوت ۱۰ که اگرچه در تاریخ ۷ آگوست از آن‌ها رونمایی شد اما با گذراندن دوره پیش خرید، روز جمعه مورخ ۲۳ آگوست (۱ شهریور) راهی بازار شدند.

البته این تاریخ عرضه گلکسی نوت ۲۰ و محصولات جدید در بازار کره است اما احتمال اینکه سامسونگ آن‌ها را در همین تاریخ در بازارهای مهم دنیا نیز عرضه کند وجود دارد. هنوز نمی‌توانیم با قاطعیت در رابطه با تاریخ عرضه دو گوشی تاشو فولد ۲ و Z Flip صحبت کنیم چون اخیرا یکی از خبرگزاری‌ها مدعی شد فولد ۲ در ماه سپتامبر (۱۰ شهریور-۸ مهر) روانه بازار می‌شود.

بیشتر بخوانید: قیمت احتمالی گلکسی نوت ۲۰ و گلکسی فولد ۲ ۵G لو رفت

اینطور هم که به نظر می‌رسد، کره جنوبی در بین کشورهایی قرار خواهد داشت که فقط نسخه ۵G نوت ۲۰ را دریافت خواهد کرد ولی سامسونگ در نظر دارد برای برخی‌ از کشورهایی که هنوز زیر ساخت لازم برای بهره‌مندی از اینترنت ۵G را ندارند، نسخه LTE را هم طراحی کند.

ETNews خوشبختانه در گزارشات خود به تاریخ عرضه محصولات اپل در کشور کره نیز اشاره کرد تا بدین ترتیب، هرچند به صورت غیر رسمی، از تاریخ عرضه محصولات جدید اپل هم مطلع شویم. به گفته آن‌ها، سری آیفون ۱۲ در ماه اکتبر (۹ مهر-۹ آبان) امسال در بازار کره عرضه می‌شوند. این همان ماهی است که الجی قصد دارد در آن از گوشی چرخان عجیب خود با نام LG Wing رونمایی کند. حتی پیش‌بینی می‌شود در این تاریخ گوشی گلکسی اس ۲۰ لایت نیز راهی بازار شود.

با این اوصاف چون هنوز رسما تاریخ عرضه گلکسی نوت ۲۰ و دیگر محصولات از سوی شرکت‌ سامسونگ اعلام نشده نمی‌توانیم با قاطعیت در رابطه با صحت این اخبار صحبت کنیم. اما با کنار هم گذاشتن شواهد، به موارد غیر منطقی هم بر نمی‌خوریم. با این حال بهتر است منتظر بمانیم ببینیم شرایط به چه شکلی رقم خواهد خورد.

بیشتر بخوانید: تولید انبوه آیفون ۱۲ احتمالا به تاخیر خواهد افتاد

منبع: gsmarena

The post سری گلکسی نوت ۲۰ احتمالا ۳۱ مرداد راهی بازار می‌شوند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala